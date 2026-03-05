Россия отдала украинский пленных Венгрии

Петер Сийярто и пленные, которых вернула РФ. Фото: Петер Сийярто / Facebook

Утром 5 марта из Москвы в Будапешт доставили двух пленных военнослужащих. Речь идет о бойцах, которые воевали в составе ВСУ и имеют двойное гражданство — украинское и венгерское. Их передала российская сторона.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на надпись министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в четверг, 5 марта.

Родственники встречают пленных. Фото: Петер Сийярто / Facebook

Почему РФ отправила пленных в Венгрию

"Ситуация такова, что каждый день на войне становится больше погибших, больше страданий, и, очевидно, больно видеть человеческие страдания, которые приносит эта война. Мы, венгры, должны всеми силами бороться за мир, и наша важнейшая задача — никогда не позволить Венгрии быть втянутой в эту войну, происходящую по соседству", — написал он.

Петер Сийярто рассказывает о пленных журналистам. Фото: Петер Сийярто / Facebook

Сийярто подчеркнул, что Венгрия должна оставаться в стороне от этой войны.

Кроме того, во время общения с журналистами в аэропорту Будапешта Сийярто заявил, что российский диктатор Владимир Путин ничего не просил взамен за военнопленных.

Встреча пленных. Фото: Петер Сийярто / Facebook

Он отметил, что о возвращении пленных просила Венгрия. Один из военнопленных якобы записал видеообращение к премьер-министру Виктору Орбану, а мать другого связалась с венгерскими властями.

Реакция Украины

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными заявили, что расценивают передачу Венгрии пленных, как провокацию.

"Координационный штаб по вопросам пленных осуждает акт передачи граждан Украины между Венгрией и страной-агрессором и расценивает это как российскую провокацию. Ее цель — в очередной раз атаковать Женевские конвенции и международное право, а также является попыткой ухудшить отношения двух европейских стран в рамках гибридной агрессии России против Европы", — говорится в сообщении.

Там отмечают, что поддержка военных преступлений Москвы и манипулирование жизнями украинских военнопленных может быть расценено международными судами как участие в неспровоцированной агрессии против Украины.

"Мы призываем всех причастных к этой провокации отказаться от противоправных намерений и не делать украинских военнослужащих, попавших в российский плен в результате агрессии РФ, разменной монетой", — отметили в штабе.

Кроме того, в Министерстве развития громад и территорий сообщили, что официально установлен факт пребывания в плену еще 575 украинцев.

"В Министерстве развития громад и территорий Украины состоялось заседание Комиссии по вопросам установления факта лишения лица личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. По результатам рассмотрения заявлений факт пребывания в плену установлен в отношении 575 человек", — говорится в сообщении.

Ведомство напомнило, что люди, которые вернулись из плена, имеют право на единовременную государственную помощь в размере 100 тыс. гривен после освобождения и на ежегодную помощь в таком же размере за каждый год пребывания в плену.

Украинские пленные в России

Недавно глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что в ближайшее время может состояться новый обмен пленными. Речь идет о значительно большей цифре, чем во время предыдущего раза.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в российском плену находится семь тысяч украинцев.