Путин анонсировал передачу Венгрии пленных военных ВСУ

В среду, 4 марта, глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл в Москву. В ходе переговоров стало известно, что Владимир Путин планирует передать Будапешту двух военнопленных с венгерским гражданством, которые служили в ВСУ.

Визит Сийярто в Москву — что известно

Сегодня, 4 марта, глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл с официальным визитом в Москву. Цель его поездки — "убедиться, что даже во время кризиса Будапешт будет иметь необходимую нефть и газ по неизменным ценам".

Сийярто заявил, что Венгрия столкнулась с "многочисленными вызовами в плане энергетической безопасности".

По словам главы МИД Венгрии, Украина блокирует транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба", а Хорватия не дает поставлять российскую нефть морским путем. В то же время дополнительное давление оказывает война в Иране, которая повлияла на мировой экспорт энергоносителей.

Россия пообещала передать Венгрии пленных ВСУ — детали

Другой темой переговоров с Путиным стал вопрос венгров, служивших в рядах украинской армии, и оказавшихся в российском плену.

По словам Сийярто, по меньшей мере двое из них, которые имеют двойное гражданство Украины и Венгрии, обратились за помощью в Будапешт.

Впоследствии в российских СМИ появилась информация, что глава Кремля освобождает двух военнопленных, которые имеют гражданство Венгрии.

Сообщается, что Петер Сийярто, который находится с визитом в Москве, заберет освобожденных военнопленных с собой. Речь идет о жителях Закарпатья, которые имеют двойное гражданство и воевали в рядах Вооруженных сил Украины.

Реакция МИД Украины на заявления о передаче пленных ВСУ Венгрии

В МИД Украины заявили, что пригласят временного поверенного в делах Венгрии для получения достоверных данных о якобы передаче Россией венгерской стороне нескольких военнопленных.

"В то же время украинской стороне не было предоставлено информации о конкретных освобожденных людях, поэтому в МИД будет приглашен временный поверенный в делах Венгрии для получения достоверных данных. Украинская сторона также обратится с запросом на доступ к лицам, которых вернули", — говорится в заявлении министерства.

Кроме того, в МИД назвали цинизмом, когда вопрос освобождения людей делают частью политического пиара перед выборами в Венгрии.

Обмен пленными — последние заявления

Недавно президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новый обмен пленными. Глава государства отметил, что Украина рассчитывает провести обмен пленными еще до начала следующего раунда трехсторонних переговоров.

Также о возможном большом обмене пленными между Украиной и Россией украинский лидер заявлял 24 февраля. Он заявлял, что во время переговоров были позитивные сигналы по обмену пленными.

Кроме того, глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов также информировал, что Украина возобновила процесс обмена пленными после длительного торможения со стороны России.