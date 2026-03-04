Путін заявив, що передасть Угорщині військовополонених ЗСУ

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

У середу, 4 березня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прибув до Москви для переговорів щодо "енергетичної безпеки Угорщини". Під час його візиту до РФ стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін передасть йому двох військовополонених, що мають громадянство Угорщини та служили у лавах Збройних сил України.

Візит Сіярто до Москви — що відомо

Сьогодні, 4 березня, очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто прибув з офіційним візитом до Москви. Мета його поїздки — "переконатися, що навіть під час кризи Будапешт матиме необхідну нафту та газ за незмінними цінами".

Сіярто заявив, що Угорщина стикнулася із "численними викликами в плані енергетичної безпеки".

За словами глави МЗС Угорщини, Україна блокує транзит російської нафти трубопроводом "Дружба", а Хорватія не дає постачати російську нафту морським шляхом. Водночас додатковий тиск чинить війна в Ірані, яка вплинула на світовий експорт енергоносіїв.

Росія пообіцяла передати Угорщині полонених ЗСУ — деталі

Іншою темою перемовин з Путіним стало питання угорців, що служили у лавах української армії, та опинилися в російському полоні.

За словами Сіярто, щонайменше двоє з них, які мають подвійне громадянство України та Угорщини, звернулися за допомогою до Будапешта.

Згодом в російських ЗМІ з'явилася інформація, що глава Кремля звільняє двох військовополонених, які мають громадянство Угорщини.

Повідомляється, що Петер Сіярто, який перебуває з візитом у Москві, забере звільнених військовополонених із собою. Мовиться про жителів Закарпаття, які мають подвійне громадянство та воювали у лавах Збройних сил України.

Реакція МЗС України на заяви про передачу полонених ЗСУ Угорщині

У МЗС України заявили, що запросять тимчасового повіреного у справах Угорщини для отримання достовірних даних про нібито передачу Росією угорській стороні кількох військовополонених.

"Водночас українській стороні не було надано інформації про конкретних звільнених людей, тому до МЗС буде запрошено тимчасового повіреного у справах Угорщини для отримання достовірних даних. Українська сторона також звернеться із запитом на доступ до осіб, яких повернули", — йдеться у заяві міністерства.

Крім того, у МЗС назвали цинізмом, коли питання звільнення людей роблять частиною політичного піару перед виборами в Угорщині.

Обмін полоненими — останні заяви

Нещодавно президент України Володимир Зеленський анонсував новий обмін полоненими. Глава держави зазначив, що Україна розраховує провести обмін полоненими ще до початку наступного раунду тристоронніх переговорів.

Також про можливий великий обмін полоненими між Україною та Росією український лідер заявляв 24 лютого. Він заявляв, що під час переговорів були позитивні сигнали щодо обміну полоненими.

Крім того, очільник Офісу президента України Кирило Буданов також інформував, що Україна відновила процес обміну полоненими після тривалого гальмування з боку Росії.