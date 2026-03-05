Только первый этап после переговоров в Женеве — Буданов об обмене 5 марта

Украинцы, которые вернулись из плена. Фото: Telegram/Kyrylo_Budanov_Official

Сегодняшний обмен пленными — результат работы переговорных групп. Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что об этом шла речь в Женеве.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на заявление руководителя ОП.

Возвращение защитников из плена

Как отметил Буданов, домой вернулись 200 украинских воинов. В дальнейшем они будут проходить лечение и реабилитацию.

"Это первый этап обмена, о котором мы договорились во время переговоров в Женеве. Мы благодарны Президенту США Дональду Трампу, его администрации, а также Стивену Виткоффу и Джареду Кушнеру и всей переговорной команде за содействие в реализации данного обмена", — отметил глава ОП.

Пленные, которых обменяли 5 марта. Фото: Telegram/Kyrylo_Budanov_Official

Он подчеркнул, что освобождение пленных украинцев — это приоритет переговорной команды. Поручение вернуть домой всех пленных дал Президент Украины Владимир Зеленский.

"Спасибо команде Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и всем привлеченным структурам за слаженную и профессиональную работу. Работаем дальше, чтобы в ближайшее время снова были хорошие новости", — добавил Буданов.

Обмен пленными 5 марта

Как отметил глава государства Владимир Зеленский, домой во время сегодняшнего обмена удалось вернуть 200 украинцев. Это военные, оборонявшие родную землю на нескольких горячих направлениях.

Ранее Президент заявлял, что во время переговоров Украина и РФ смогли достичь прогресса в военной сфере. Именно тогда Зеленский анонсировал большой обмен пленными.