Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Буданов заявил об обмене пленными после договоренностей в Женеве

Буданов заявил об обмене пленными после договоренностей в Женеве

Ua ru
Дата публикации 5 марта 2026 14:50
Только первый этап после переговоров в Женеве — Буданов об обмене 5 марта
Украинцы, которые вернулись из плена. Фото: Telegram/Kyrylo_Budanov_Official

Сегодняшний обмен пленными — результат работы переговорных групп. Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что об этом шла речь в Женеве.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на заявление руководителя ОП.

Реклама
Читайте также:

Возвращение защитников из плена

Как отметил Буданов, домой вернулись 200 украинских воинов. В дальнейшем они будут проходить лечение и реабилитацию.

"Это первый этап обмена, о котором мы договорились во время переговоров в Женеве. Мы благодарны Президенту США Дональду Трампу, его администрации, а также Стивену Виткоффу и Джареду Кушнеру и всей переговорной команде за содействие в реализации данного обмена", — отметил глава ОП.

Обмін полоненими 5 березня відбувся в межах домовленостей переговорних груп у Женеві, заявив Кирило Буданов
Пленные, которых обменяли 5 марта. Фото: Telegram/Kyrylo_Budanov_Official

Он подчеркнул, что освобождение пленных украинцев — это приоритет переговорной команды. Поручение вернуть домой всех пленных дал Президент Украины Владимир Зеленский.

"Спасибо команде Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и всем привлеченным структурам за слаженную и профессиональную работу. Работаем дальше, чтобы в ближайшее время снова были хорошие новости", — добавил Буданов.

Обмен пленными 5 марта

Как отметил глава государства Владимир Зеленский, домой во время сегодняшнего обмена удалось вернуть 200 украинцев. Это военные, оборонявшие родную землю на нескольких горячих направлениях.

Ранее Президент заявлял, что во время переговоров Украина и РФ смогли достичь прогресса в военной сфере. Именно тогда Зеленский анонсировал большой обмен пленными.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

переговоры военные пленные Кирилл Буданов обмен пленными
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации