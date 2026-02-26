Переговоры Украины и США в Женеве — Умеров анонсировал новый раунд встреч

Рустем Умеров. Фото: Новини.LIVE

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил о результатах переговоров с Соединенными Штатами Америки в Женеве в четверг, 26 февраля. По его словами, была встреча отдельно с американцами, а также трехсторонняя — с участием США и Швейцарии.

Об этом Рустем Умеров сообщил в Facebook, передает Новини.LIVE.

Переговоры Украины и США в Женеве 26 февраля

"По итогам встреч вместе с Давидом Арахамией и представителями американской стороны — специальным посланником Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером — провели совместный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским о результатах встречи и дальнейших шагах", — рассказал Умеров.

По его словам, готовится следующий раунд. Сейчас продолжается работа над:

финализацией параметров безопасности;

экономических решений;

согласованных позиций, которые должны стать основой для дальнейших договоренностей.

Умеров отметил, что задачей является сделать следующую трехстороннюю встречу с участием США и России максимально предметной.

Отдельное внимание сосредоточили также на экономическом блоке и долгосрочных механизмах поддержки Украины.

"Вместе с экономической командой Правительства, в частности Алексеем Соболевым, и американскими партнерами предметно проработали документ по восстановлению Украины", — сообщил секретарь СНБО.

Стороны договорились, что команды подробнее продолжат работу над документом, в частности относительно будущего восстановления и инвестиционного плана.

"Благодарны Швейцарии за организацию переговоров и созданные условия для работы. Спасибо Президенту Дональду Трампу и его команде за активную вовлеченность и последовательную поддержку процесса", — добавил Умеров.

Переговоры в Женеве

Умеров сообщал, что ключевыми темами на переговорах в Женеве является проработка механизмов экономической поддержки и восстановления Украины, привлечение инвестиций и подходов к долгосрочному сотрудничеству.

А 25 февраля украинский лидер Владимир Зеленский и американский президент Дональд Трамп провели телефонный разговор, во время которого обсудили подготовку к следующим трехсторонним переговорам в начале марта.