Главная Новости дня Переговоры Украины и США в Женеве — Умеров сообщил результаты

Переговоры Украины и США в Женеве — Умеров сообщил результаты

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 21:44
Переговоры Украины и США в Женеве — Умеров анонсировал новый раунд встреч
Рустем Умеров. Фото: Новини.LIVE

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил о результатах переговоров с Соединенными Штатами Америки в Женеве в четверг, 26 февраля. По его словами, была встреча отдельно с американцами, а также трехсторонняя — с участием США и Швейцарии.

Об этом Рустем Умеров сообщил в Facebook, передает Новини.LIVE.

Переговоры Украины и США в Женеве 26 февраля

"По итогам встреч вместе с Давидом Арахамией и представителями американской стороны — специальным посланником Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером — провели совместный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским о результатах встречи и дальнейших шагах", — рассказал Умеров.

По его словам, готовится следующий раунд. Сейчас продолжается работа над:

  • финализацией параметров безопасности;
  • экономических решений;
  • согласованных позиций, которые должны стать основой для дальнейших договоренностей.

Умеров отметил, что задачей является сделать следующую трехстороннюю встречу с участием США и России максимально предметной.

Отдельное внимание сосредоточили также на экономическом блоке и долгосрочных механизмах поддержки Украины.

"Вместе с экономической командой Правительства, в частности Алексеем Соболевым, и американскими партнерами предметно проработали документ по восстановлению Украины", — сообщил секретарь СНБО.

Стороны договорились, что команды подробнее продолжат работу над документом, в частности относительно будущего восстановления и инвестиционного плана.

"Благодарны Швейцарии за организацию переговоров и созданные условия для работы. Спасибо Президенту Дональду Трампу и его команде за активную вовлеченность и последовательную поддержку процесса", — добавил Умеров.

Пост Умерова. Фото: скриншот

Переговоры в Женеве

Умеров сообщал, что ключевыми темами на переговорах в Женеве является проработка механизмов экономической поддержки и восстановления Украины, привлечение инвестиций и подходов к долгосрочному сотрудничеству.

А 25 февраля украинский лидер Владимир Зеленский и американский президент Дональд Трамп провели телефонный разговор, во время которого обсудили подготовку к следующим трехсторонним переговорам в начале марта.

США переговоры Швейцария Украина Рустем Умеров
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
