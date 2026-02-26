Умєров підбив підсумки перемовин у Женеві 26 лютого

Рустем Умєров. Фото: Новини.LIVE

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров розповів про результати перемовин у Женеві у четвер, 26 лютого. За його словами, робота відбувалася у двох форматах — окремо з американцями, а також тристороння зустріч за участі США та Швейцарії.

Про це Рустем Умєров повідомив у Facebook.

Перемовини України та США у Женеві 26 лютого

"За підсумками зустрічей разом із Давидом Арахамією та представниками американської сторони — спеціальним посланником Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером – провели спільну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським про результати зустрічі та подальші кроки", — розповів Умєров.

За його словами, готується наступний раунд. Наразі триває робота над:

фіналізацією безпекових параметрів;

економічних рішень;

узгоджених позицій, які мають стати основою для подальших домовленостей.

Умєров наголосив, що завданням є зробити наступну тристоронню зустріч за участі США та Росії максимально предметною.

Окрему увагу зосередили також на економічному блоці та довгострокових механізмах підтримки України.

"Разом з економічною командою Уряду, зокрема Олексієм Соболевим, та американськими партнерами предметно опрацювали документ щодо відновлення України", — повідомив секретар РНБО.

Сторони домовилися, що команди детальніше продовжать роботу над документом, зокрема щодо майбутньої відбудови та інвестиційного плану.

"Вдячні Швейцарії за організацію переговорів і створені умови для роботи. Дякуємо Президенту Дональду Трампу та його команді за активну залученість і послідовну підтримку процесу", — додав Умєров.

Допис Умєрова. Фото: скриншот

Перемовини в Женеві

Умєров повідомляв, що ключовими темами на переговорах у Женеві є опрацювання механізмів економічної підтримки й відновлення України, залучення інвестицій та підходів до довгострокової співпраці.

А 25 лютого український лідер Володимир Зеленський та американський президент Дональд Трамп провели телефонну розмову, під час якої обговорили підготовку до наступних тристоронніх перемовин на початку березня.