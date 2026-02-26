Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Умєров підбив підсумки перемовин зі США у Женеві

Умєров підбив підсумки перемовин зі США у Женеві

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 21:44
Умєров підбив підсумки перемовин у Женеві 26 лютого
Рустем Умєров. Фото: Новини.LIVE

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров розповів про результати перемовин у Женеві у четвер, 26 лютого. За його словами, робота відбувалася у двох форматах — окремо з американцями, а також тристороння зустріч за участі США та Швейцарії.

Про це Рустем Умєров повідомив у Facebook, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Перемовини України та США у Женеві 26 лютого

"За підсумками зустрічей разом із Давидом Арахамією та представниками американської сторони — спеціальним посланником Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером – провели спільну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським про результати зустрічі та подальші кроки", — розповів Умєров.

За його словами, готується наступний раунд. Наразі триває робота над:

  • фіналізацією безпекових параметрів;
  • економічних рішень;
  • узгоджених позицій, які мають стати основою для подальших домовленостей.

Умєров наголосив, що завданням є зробити наступну тристоронню зустріч за участі США та Росії максимально предметною.

Окрему увагу зосередили також на економічному блоці та довгострокових механізмах підтримки України.

"Разом з економічною командою Уряду, зокрема Олексієм Соболевим, та американськими партнерами предметно опрацювали документ щодо відновлення України", — повідомив секретар РНБО.

Сторони домовилися, що команди детальніше продовжать роботу над документом, зокрема щодо майбутньої відбудови та інвестиційного плану.

"Вдячні Швейцарії за організацію переговорів і створені умови для роботи. Дякуємо Президенту Дональду Трампу та його команді за активну залученість і послідовну підтримку процесу", — додав Умєров.

null
Допис Умєрова. Фото: скриншот

Перемовини в Женеві 

Умєров повідомляв, що ключовими темами на переговорах у Женеві є опрацювання механізмів економічної підтримки й відновлення України, залучення інвестицій та підходів до довгострокової співпраці.

А 25 лютого український лідер Володимир Зеленський та американський президент Дональд Трамп провели телефонну розмову, під час якої обговорили підготовку до наступних тристоронніх перемовин на початку березня.

США переговори Швейцарія Україна Рустем Умєров
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації