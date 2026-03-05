Перший етап після переговорів у Женеві — Буданов розкрив подробиці обміну 5 березня

Українці, які повернулися з полону. Фото: Telegram/Kyrylo_Budanov_Official

Очільник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що відбувся перший етап обміну полоненими. Про це Україна та РФ домовилися під час переговорів у Женеві.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на заяву керівника ОП.

Повернення захисників з полону

Як зауважив Буданов, додому повернулися 200 українських воїнів. Надалі вони будуть проходити лікування та реабілітацію.

"Це перший етап обміну, про який ми домовились під час переговорів у Женеві. Ми вдячні Президенту США Дональду Трампу, його адміністрації, а також Стівену Віткоффу і Джареду Кушнеру та всій переговорній команді за сприяння в реалізації даного обміну", — зазначив очільник ОП.

Полонені, яких обміняли 5 березня. Фото: Telegram/Kyrylo_Budanov_Official

Він наголосив, що звільнення полонених українців — це пріоритет переговорної команди. Доручення повернути додому усіх полонених дав Президент України Володимир Зеленський.

"Дякую команді Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та всім залученим структурам за злагоджену та професійну роботу. Працюємо далі, щоб найближчим часом знову були добрі новини", — додав Буданов.

Обмін полоненими 5 березня

Як зазначив глава держави Володимир Зеленський, додому під час сьогоднішнього обміну вдалося повернути 200 українців. Це військові, що обороняли рідну землю на кількох гарячих напрямках.

Раніше Президент заявляв, що під час переговорів Україна та РФ змогли досягнути прогресу у військовій сфері. Саме тоді Зеленський анонсував великий обмін полоненими.