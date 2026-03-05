Зеленский сказал, когда продолжатся трехсторонние переговоры — обращение

Срочная новость

Сегодня подробно говорили с правительством по нашим задачам на весну - лето, то время, за которое надо максимально подготовиться к следующей зиме. Вызовов может быть так же немало, как и этой зимой. —

Конечно, наш приоритет - делать все для окончания войны. Мы будем продолжать дипломатический процесс, когда американские партнеры будут готовы работать так, как мы согласовывали: двусторонние форматы с ними, трехсторонние форматы с Россией, также работа с европейцами. Сейчас практически все внимание мира уходит ситуации вокруг Ирана, и, сколько бы сейчас не продолжались боевые действия там, мы должны быть готовы к возобновлению дипломатии в любой момент. Украинская команда именно так и работает - все в нашей делегации.

Есть очередной положительный шаг в обменах. Еще 200 наших людей вернулись домой из российского плена. Мы рассчитываем, что на днях будет продолжение обменов.

Тем не менее российская активность на фронте сохраняется, удары продолжаются. Мы защищаем жизни, часть обеспечения безопасности для Украины при любых обстоятельствах, при любых сценариях - это модернизация защиты ключевой инфраструктуры.

Также надо восстановить разрушенное ударами за эту зиму. Детальные планы разработаны и будут утверждены для всех регионов. Ответственность местной власти, областной власти - не упустить время. Я хочу поблагодарить всех руководителей громад, которые подходят к этому добросовестно.

