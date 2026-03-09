Видео
Главная Новости дня Зеленский объяснил, почему перенесли переговоры по войне в Украине

Зеленский объяснил, почему перенесли переговоры по войне в Украине

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 18:45
Зеленский назвал причину переноса встречи с США и Россией
Владимир Зеленский. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 9 марта, провел встречу с переговорной командой. Он также рассказал, почему встречу с Соединенными Штатами Америки и Россией решили перенести.

Об этом глава государства сообщил в Facebook, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Совещание Зеленского с переговорной командой

Президент отметил, что фактически круглосуточно происходит коммуникация с американской стороной. По его словам, сейчас приоритет партнеров — ситуация вокруг Ирана. Вследствие этого встреча, которая должна была состояться на этой неделе по предложению США откладывается.

Зеленский заявил, что Украина готова к встрече в любой момент в том формате, который может помочь и будет реалистичным с точки зрения окончания войны.

Переговорная команда доложила Зеленскому информацию о планах России, насколько это известно прежде всего благодаря деятельности разведок.

"Поручил команде еще раз прокоммуницировать переговорщикам с американской стороны, чтобы, во-первых, еще раз подтвердить нашу готовность к стратегической совместной работе ради безопасности, и в частности в защите от ударных дронов, а во-вторых, еще раз подтвердить нашу готовность содержательно работать для окончания войны России против Украины", — подчеркнул глава государства.

Как Россия пользуется ситуацией на Ближнем Востоке

Зеленский рассказал, что россияне сейчас пытаются манипулировать ситуацией на Ближнем Востоке и в регионе Залива в пользу своей агрессии. Москва стремится превратить удары иранского режима по соседям и базам США фактически на второй фронт российской войны против Украины и всего Запада.

"Этого точно нельзя допускать. Злу нельзя давать возможностей для координации, но защита жизни должна быть четко скоординированной. Именно ради этого работаем. Спасибо всем, кто помогает!" — добавил глава государства.

Переговоры об окончании войны

Сегодня появилась информация, что встреча США, России и Украины состоится 11 марта. Однако впоследствии в ОП опровергли.

Недавно Зеленский отмечал, что дипломатический процесс по завершению войны возобновится, когда американские партнеры будут готовы работать, так, как это соглашалось ранее.

Кроме того, глава государства высказался о работе переговорной команды. Он объяснил, почему усиливал группу.

Ранее украинский лидер отреагировал на возможный выход России из переговоров, если Киев не согласится уступить Донбасс.

Владимир Зеленский США война переговоры Украина Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
