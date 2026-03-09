Зеленский назвал причину переноса встречи с США и Россией

Владимир Зеленский. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 9 марта, провел встречу с переговорной командой. Он также рассказал, почему встречу с Соединенными Штатами Америки и Россией решили перенести.

Об этом глава государства сообщил в Facebook, передает Новини.LIVE.

Совещание Зеленского с переговорной командой

Президент отметил, что фактически круглосуточно происходит коммуникация с американской стороной. По его словам, сейчас приоритет партнеров — ситуация вокруг Ирана. Вследствие этого встреча, которая должна была состояться на этой неделе по предложению США откладывается.

Зеленский заявил, что Украина готова к встрече в любой момент в том формате, который может помочь и будет реалистичным с точки зрения окончания войны.

Переговорная команда доложила Зеленскому информацию о планах России, насколько это известно прежде всего благодаря деятельности разведок.

"Поручил команде еще раз прокоммуницировать переговорщикам с американской стороны, чтобы, во-первых, еще раз подтвердить нашу готовность к стратегической совместной работе ради безопасности, и в частности в защите от ударных дронов, а во-вторых, еще раз подтвердить нашу готовность содержательно работать для окончания войны России против Украины", — подчеркнул глава государства.

Как Россия пользуется ситуацией на Ближнем Востоке

Зеленский рассказал, что россияне сейчас пытаются манипулировать ситуацией на Ближнем Востоке и в регионе Залива в пользу своей агрессии. Москва стремится превратить удары иранского режима по соседям и базам США фактически на второй фронт российской войны против Украины и всего Запада.

"Этого точно нельзя допускать. Злу нельзя давать возможностей для координации, но защита жизни должна быть четко скоординированной. Именно ради этого работаем. Спасибо всем, кто помогает!" — добавил глава государства.

Переговоры об окончании войны

Сегодня появилась информация, что встреча США, России и Украины состоится 11 марта. Однако впоследствии в ОП опровергли.

Недавно Зеленский отмечал, что дипломатический процесс по завершению войны возобновится, когда американские партнеры будут готовы работать, так, как это соглашалось ранее.

Кроме того, глава государства высказался о работе переговорной команды. Он объяснил, почему усиливал группу.

Ранее украинский лидер отреагировал на возможный выход России из переговоров, если Киев не согласится уступить Донбасс.