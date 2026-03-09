Зеленский назвал причину переноса встречи с США и Россией

Зеленский объяснил, почему перенесли переговоры по войне в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 9 марта, провел встречу с переговорной командой. Он также рассказал, почему встречу с Соединенными Штатами Америки и Россией решили перенести.
Об этом глава государства сообщил в Facebook.
Совещание Зеленского с переговорной командой
Президент отметил, что фактически круглосуточно происходит коммуникация с американской стороной. По его словам, сейчас приоритет партнеров — ситуация вокруг Ирана. Вследствие этого встреча, которая должна была состояться на этой неделе по предложению США откладывается.
Зеленский заявил, что Украина готова к встрече в любой момент в том формате, который может помочь и будет реалистичным с точки зрения окончания войны.
Переговорная команда доложила Зеленскому информацию о планах России, насколько это известно прежде всего благодаря деятельности разведок.
"Поручил команде еще раз прокоммуницировать переговорщикам с американской стороны, чтобы, во-первых, еще раз подтвердить нашу готовность к стратегической совместной работе ради безопасности, и в частности в защите от ударных дронов, а во-вторых, еще раз подтвердить нашу готовность содержательно работать для окончания войны России против Украины", — подчеркнул глава государства.
Как Россия пользуется ситуацией на Ближнем Востоке
Зеленский рассказал, что россияне сейчас пытаются манипулировать ситуацией на Ближнем Востоке и в регионе Залива в пользу своей агрессии. Москва стремится превратить удары иранского режима по соседям и базам США фактически на второй фронт российской войны против Украины и всего Запада.
"Этого точно нельзя допускать. Злу нельзя давать возможностей для координации, но защита жизни должна быть четко скоординированной. Именно ради этого работаем. Спасибо всем, кто помогает!" — добавил глава государства.
Переговоры об окончании войны
Сегодня появилась информация, что встреча США, России и Украины состоится 11 марта. Однако впоследствии в ОП опровергли.
Недавно Зеленский отмечал, что дипломатический процесс по завершению войны возобновится, когда американские партнеры будут готовы работать, так, как это соглашалось ранее.
Кроме того, глава государства высказался о работе переговорной команды. Он объяснил, почему усиливал группу.
Ранее украинский лидер отреагировал на возможный выход России из переговоров, если Киев не согласится уступить Донбасс.
