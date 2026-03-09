Відео
Зеленський пояснив, чому перенесли зустріч з Росією та США

Зеленський пояснив, чому перенесли зустріч з Росією та США

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 18:45
Зеленський пояснив, чому відклали зустріч України, США та Росії
Володимир Зеленський. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Український лідер Володимир Зеленський у понеділок, 9 березня, провів нараду з переговорною командою. Він пояснив, чому тристоронню зустріч зі Сполученими Штатами Америки та Росією перенесли.

Про це глава держави повідомив у Facebook, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Нарада Зеленського з переговорною командою

Президент зазначив, що фактично цілодобово відбувається комунікація з американською стороною. За його словами, наразі пріоритет партнерів — ситуація навколо Ірану. Внаслідок цього зустріч, яка мала відбутися цього тижня за пропозицією США відкладається.

Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічі в будь-який момент у тому форматі, який може допомогти та буде реалістичним з точки зору закінчення війни.

Переговорна команда доповіла Зеленському інформацію щодо планів Росії, наскільки це відомо передусім завдяки діяльності розвідок.

"Доручив команді ще раз прокомунікувати переговорникам з американського боку, щоб, по-перше, ще раз підтвердити нашу готовність до стратегічної спільної роботи заради безпеки, та зокрема в захисті від ударних дронів, а по-друге, ще раз підтвердити нашу готовність змістовно працювати для закінчення війни Росії проти України", — наголосив глава держави.

Як Росія користується ситуації на Близькому Сході

Зеленський розповів, що росіяни наразі намагаються зманіпулювати ситуацією на Близькому Сході та в регіоні Затоки на користь своєї агресії. Москва прагне перетворити удари іранського режиму по сусідах та базах США фактично на другий фронт російської війни проти України та усього Заходу.

"Цього точно не можна допускати. Злу не можна давати можливостей для координації, але захист життя повинен бути чітко скоординованим. Саме заради цього працюємо. Дякую всім, хто допомагає!" — додав глава держави.

Перемовини щодо закінчення війни

Сьогодні зʼявилася інформація, що зустріч США, Росії та України відбудеться 11 березня. Однак згодом в ОП спростували.

Нещодавно Зеленський зазначав, що дипломатичний процес щодо завершення війни відновиться, коли американські партнери будуть готові працювати, так, як це погоджувалося раніше.

Крім того, глава держави висловився про роботу переговорної команди. Він пояснив, чому посилював групу.

Раніше український лідер відреагував на можливий вихід Росії з переговорів, якщо Київ не погодиться поступитися Донбасом.

Володимир Зеленський США війна переговори Україна Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
