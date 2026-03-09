Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп поговорил с Путиным об Иране и переговорах с Украиной

Трамп поговорил с Путиным об Иране и переговорах с Украиной

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 21:34
Разговор Путина и Трампа 9 марта — о чем говорили лидеры
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп 9 марта обсудил с российским диктатором Владимиром Путиным урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. Также поднималась тема трехсторонних переговоров о мире в Украине. 

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявили росСМИ.

Реклама
Читайте также:

Разговор Путина и Трампа 9 марта

О разговоре Трампа и Путина заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков. По его словам, телефонный звонок длился около часа.

"Я сразу скажу, что разговор имел деловой, откровенный и конструктивный характер, как это обычно бывает в диалоге между российским и американским лидерами. Они давно не разговаривали по телефону, последний раз в декабре 2025 года. Разговор длился около часа", — сказал он.

По его словам, президенты обсудили урегулирование войны на Ближнем Востоке и трехсторонние переговоры в формате Украина-США-Россия. Кроме того, они говорили и о других аспектах международной обстановки.

Заявления Трампа о Путине

В январе президент США заявил, что недоволен Путиным, поскольку тот "убивает слишком много людей". Трамп в очередной раз повторил, что если бы он был президентом в то время, как Россия напала на Украину, то этого бы никогда не произошло.

Кроме того, Трамп считает, что Путин стремится контролировать всю Украину. Его цели в Украине "выходят за пределы ограниченных территориальных уступок".

В то же время Линдси Грэм заявил, что Дональд Трамп может подписать законопроект, который больно ударит по России, если Москва не пойдет на мир. По его словам, российский диктатор игнорирует все мирные усилия Вашингтона.

владимир путин переговоры Дональд Трамп Украина война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации