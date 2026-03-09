Разговор Путина и Трампа 9 марта — о чем говорили лидеры

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп 9 марта обсудил с российским диктатором Владимиром Путиным урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. Также поднималась тема трехсторонних переговоров о мире в Украине.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявили росСМИ.

Разговор Путина и Трампа 9 марта

О разговоре Трампа и Путина заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков. По его словам, телефонный звонок длился около часа.

"Я сразу скажу, что разговор имел деловой, откровенный и конструктивный характер, как это обычно бывает в диалоге между российским и американским лидерами. Они давно не разговаривали по телефону, последний раз в декабре 2025 года. Разговор длился около часа", — сказал он.

По его словам, президенты обсудили урегулирование войны на Ближнем Востоке и трехсторонние переговоры в формате Украина-США-Россия. Кроме того, они говорили и о других аспектах международной обстановки.

Заявления Трампа о Путине

В январе президент США заявил, что недоволен Путиным, поскольку тот "убивает слишком много людей". Трамп в очередной раз повторил, что если бы он был президентом в то время, как Россия напала на Украину, то этого бы никогда не произошло.

Кроме того, Трамп считает, что Путин стремится контролировать всю Украину. Его цели в Украине "выходят за пределы ограниченных территориальных уступок".

В то же время Линдси Грэм заявил, что Дональд Трамп может подписать законопроект, который больно ударит по России, если Москва не пойдет на мир. По его словам, российский диктатор игнорирует все мирные усилия Вашингтона.