Україна
Трамп считает, что Путин хочет контролировать всю Украину, — СМИ

Трамп считает, что Путин хочет контролировать всю Украину, — СМИ

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 18:46
Трамп считает, что Путин стремится контролировать всю Украину
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

Глава администрации Белого дома Сьюзи Уайлз заявила, что лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп частным образом считает, что цели российского диктатора Владимира Путина в Украине "выходят за пределы ограниченных территориальных уступок".

Об этом пишет Vanity Fair во вторник, 16 декабря.

Путин хочет захватить всю Украину

Некоторые из советников и внешних экспертов считали, что Путин удовлетворится контролем над частью востока Украины, однако Уайлз отметила, что Трамп не разделяет такого мнения.

Она говорит, что лидер США пришел к выводу, что российский диктатор в конечном итоге хочет контролировать всю страну.

"Дональд Трамп считает, что он хочет всю страну", — сказала глава администрации Белого дома.

Напомним, в России объяснили, на какое мирное соглашение не согласится Москва. В частности, Кремль не согласится на компромисс по территориям.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что будет в случае проигрыша Украины в войне против России.

США война Дональд Трамп Украина Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
