Трамп считает, что Путин стремится контролировать всю Украину

Трамп считает, что Путин хочет контролировать всю Украину, — СМИ
Глава администрации Белого дома Сьюзи Уайлз заявила, что лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп частным образом считает, что цели российского диктатора Владимира Путина в Украине "выходят за пределы ограниченных территориальных уступок".
Об этом пишет Vanity Fair во вторник, 16 декабря.
Путин хочет захватить всю Украину
Некоторые из советников и внешних экспертов считали, что Путин удовлетворится контролем над частью востока Украины, однако Уайлз отметила, что Трамп не разделяет такого мнения.
Она говорит, что лидер США пришел к выводу, что российский диктатор в конечном итоге хочет контролировать всю страну.
"Дональд Трамп считает, что он хочет всю страну", — сказала глава администрации Белого дома.
