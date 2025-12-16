Трамп считает, что Путин стремится контролировать всю Украину

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

Глава администрации Белого дома Сьюзи Уайлз заявила, что лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп частным образом считает, что цели российского диктатора Владимира Путина в Украине "выходят за пределы ограниченных территориальных уступок".

Об этом пишет Vanity Fair во вторник, 16 декабря.

Путин хочет захватить всю Украину

Некоторые из советников и внешних экспертов считали, что Путин удовлетворится контролем над частью востока Украины, однако Уайлз отметила, что Трамп не разделяет такого мнения.

Она говорит, что лидер США пришел к выводу, что российский диктатор в конечном итоге хочет контролировать всю страну.

"Дональд Трамп считает, что он хочет всю страну", — сказала глава администрации Белого дома.

