В случае поражения Украины Путин не остановится — заявление Мерца

Фридрих Мерц. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Канцлер Германии Фридрих Мерц объяснил, что будет в случае падения Украины в войне. По его словам, российский диктатор Владимир Путин не остановится.

Об этом Фридрих Мерц заявил в субботу, 13 декабря, передает Clash Report.

Реклама

Читайте также:

Война России против Украины

Мерц отметил, что российская агрессивная война против Украины — также против Европы.

"И если Украина упадет, он не остановится. Так же, как в 1938 году не хватило Судетской области. Путин не остановится. И кто сегодня еще верит, что ему этого достаточно, тот пусть внимательно проанализирует его стратегии, документы, речи, выступления", — сказал он.

Напомним, Мерц отметил, что Евросоюзу не стоит передавать Штатам замороженные активы России. По его словам, деньги следует направить на поддержку Украины.

Ранее Мерц высказался о предложении вернуть РФ в G8. Он отметил, что G7 не демонстрируют никакой готовности рассматривать эту идею.