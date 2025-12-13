Відео
Головна Новини дня Мерц заявив, що Путін не зупинеться на Україні

Мерц заявив, що Путін не зупинеться на Україні

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 22:26
У разі поразки України Путін не зупиниться — заява Мерца
Фрідріх Мерц. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пояснив, що буде у випадку падіння України у війні. За його словами, російський диктатор Володимир Путін не зупиниться.

Про це Фрідріх Мерц заявив у суботу, 13 грудня, передає Clash Report.

Читайте також:

Війна Росії проти України

Мерц зауважив, що російська агресивна війна проти України — також проти Європи. 

"І якщо Україна впаде, він не зупиниться. Так само як у 1938 році не вистачило Судетської області. Путін не зупиниться. І хто сьогодні ще вірить, що йому цього достатньо, той нехай уважно проаналізує його стратегії, документи, промови, виступи", — сказав він.

Нагадаємо, Мерц наголосив, що Євросоюзу не варто передавати Штатам заморожені активи Росії. За його словами, гроші варто спрямувати на підтримку України.

Раніше Мерц висловився про пропозицію повернути РФ до G8. Він наголосив, що G7 не демонструють жодної готовності розглядати цю ідею.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
