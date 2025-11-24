Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Мерц висловився про пропозицію повернути Росію до G8

Мерц висловився про пропозицію повернути Росію до G8

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 14:39
Оновлено: 14:39
Німеччина й Франція відкинули ідею повернення РФ у G8
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: MARCO LONGARI/Pool via REUTERS

Після завершення саміту G20 в Йоганнесбурзі канцлер Німеччини Фрідріх Мерц чітко дав зрозуміти, що країни G7 не демонструють жодної готовності розглядати ідею повернення Росії до формату G8. Втім така пропозиція досі міститься у "мирному плані" Сполучених Штатів для України.

Про це Фрідріх Мерц заявив під час пресконференції 23 листопада, повідомляє DW.

Реклама
Читайте також:

Лідери країн G7 не хочуть повертати Росію до G8

"На даний час я не бачу, щоб серед шести нинішніх членів G7, які не є Америкою, була якась готовність знову прийняти Росію до цієї групи", — сказав Фрідріх Мерц.

Мерц підкреслив, що відновлення формату G8 можливе виключно на основі повної згоди і домовленості між усіма учасниками, чого на сьогодні очевидно немає. Схожу позицію озвучив і президент Франції Еммануель Макрон, який напередодні також заявив, що підстав для повернення Росії в G8 він не бачить.

Росія втратила статус учасника G8 у 2014 році після незаконної анексії Криму. Попри те, що під час свого першого президентського терміну у 2017–2021 роках Дональд Трамп неодноразово намагався просувати ідею повернення Москви до цієї групи, ці спроби не мали успіху.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України у лютому 2022 року питання реінтеграції РФ у формат G8 фактично зникло з міжнародного порядку денного. 

До складу G7 сьогодні входять США, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Канада та Японія, а також Європейський Союз як окремий учасник. Росія, попри виключення з G8, офіційно залишається членом G20, однак Володимир Путін востаннє особисто брав участь у саміті цієї групи ще у 2019 році.

Нагадаємо, що у представленому цього тижня американському "мирному плані", повний текст якого оприлюднили медіа, міститься пункт про поетапну реінтеграцію РФ у глобальну економіку. У документі йдеться не лише про потенційне запрошення Москви повернутися до G8, а й про можливе поступове зняття санкцій та укладення між США й Росією довгострокової угоди про широке економічне партнерство. 

Додамо, що раніше Дональд Трамп назвав виключення Росії з Групи семи "великою помилкою" і причиною початку війни в Україні.

переговори G7 Росія Фрідріх Мерц G8
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації