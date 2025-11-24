Німеччина й Франція відкинули ідею повернення РФ у G8

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: MARCO LONGARI/Pool via REUTERS

Після завершення саміту G20 в Йоганнесбурзі канцлер Німеччини Фрідріх Мерц чітко дав зрозуміти, що країни G7 не демонструють жодної готовності розглядати ідею повернення Росії до формату G8. Втім така пропозиція досі міститься у "мирному плані" Сполучених Штатів для України.

Про це Фрідріх Мерц заявив під час пресконференції 23 листопада, повідомляє DW.

Реклама

Читайте також:

Лідери країн G7 не хочуть повертати Росію до G8

"На даний час я не бачу, щоб серед шести нинішніх членів G7, які не є Америкою, була якась готовність знову прийняти Росію до цієї групи", — сказав Фрідріх Мерц.

Мерц підкреслив, що відновлення формату G8 можливе виключно на основі повної згоди і домовленості між усіма учасниками, чого на сьогодні очевидно немає. Схожу позицію озвучив і президент Франції Еммануель Макрон, який напередодні також заявив, що підстав для повернення Росії в G8 він не бачить.

Росія втратила статус учасника G8 у 2014 році після незаконної анексії Криму. Попри те, що під час свого першого президентського терміну у 2017–2021 роках Дональд Трамп неодноразово намагався просувати ідею повернення Москви до цієї групи, ці спроби не мали успіху.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України у лютому 2022 року питання реінтеграції РФ у формат G8 фактично зникло з міжнародного порядку денного.

До складу G7 сьогодні входять США, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Канада та Японія, а також Європейський Союз як окремий учасник. Росія, попри виключення з G8, офіційно залишається членом G20, однак Володимир Путін востаннє особисто брав участь у саміті цієї групи ще у 2019 році.

Нагадаємо, що у представленому цього тижня американському "мирному плані", повний текст якого оприлюднили медіа, міститься пункт про поетапну реінтеграцію РФ у глобальну економіку. У документі йдеться не лише про потенційне запрошення Москви повернутися до G8, а й про можливе поступове зняття санкцій та укладення між США й Росією довгострокової угоди про широке економічне партнерство.

Додамо, що раніше Дональд Трамп назвав виключення Росії з Групи семи "великою помилкою" і причиною початку війни в Україні.