Германия и Франция отвергли идею возвращения РФ в G8

После завершения саммита G20 в Йоханнесбурге канцлер Германии Фридрих Мерц четко дал понять, что страны G7 не демонстрируют никакой готовности рассматривать идею возвращения России в формат G8. Впрочем такое предложение до сих пор содержится в "мирном плане" Соединенных Штатов для Украины.

Об этом Фридрих Мерц заявил во время пресс-конференции 23 ноября, сообщает DW.

Лидеры стран G7 не хотят возвращать Россию в G8

"В настоящее время я не вижу, чтобы среди шести нынешних членов G7, которые не являются Америкой, была какая-то готовность снова принять Россию в эту группу", — сказал Фридрих Мерц.

Мерц подчеркнул, что восстановление формата G8 возможно исключительно на основе полного согласия и договоренности между всеми участниками, чего на сегодня очевидно нет. Похожую позицию озвучил и президент Франции Эммануэль Макрон, который накануне также заявил, что оснований для возвращения России в G8 он не видит.

Россия потеряла статус участника G8 в 2014 году после незаконной аннексии Крыма. Несмотря на то, что во время своего первого президентского срока в 2017-2021 годах Дональд Трамп неоднократно пытался продвигать идею возвращения Москвы в эту группу, эти попытки не увенчались успехом.

После начала полномасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года вопрос реинтеграции РФ в формат G8 фактически исчез с международной повестки дня.

В состав G7 сегодня входят США, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Канада и Япония, а также Европейский Союз как отдельный участник. Россия, несмотря на исключение из G8, официально остается членом G20, однако Владимир Путин последний раз лично участвовал в саммите этой группы еще в 2019 году.

Напомним, что в представленном на этой неделе американском "мирном плане", полный текст которого обнародовали медиа, содержится пункт о поэтапной реинтеграции РФ в глобальную экономику. В документе говорится не только о потенциальном приглашении Москвы вернуться в G8, но и о возможном постепенном снятии санкций и заключении между США и Россией долгосрочного соглашения о широком экономическом партнерстве.

Добавим, что ранее Дональд Трамп назвал исключение России из Группы семи "большой ошибкой" и причиной начала войны в Украине.