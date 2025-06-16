Исключение России из G8 — Трамп заявил об ошибке

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп нашел еще одну "причину" российского вторжения в Украину. По его словам, войны не произошло бы, если бы РФ не исключили из G8.

Об этом Дональд Трамп заявил на G7 в понедельник, 16 июня.

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Исключение России из G8

Трамп заявил, что раньше G7 была G8, однако Россию исключили. По его словам, это была ошибка, поскольку, если бы этого не произошло, то войны не было бы.

"Они выбросили Россию, что я считал очень большой ошибкой, хотя я тогда не был в политике. Я очень громко об этом говорил. Это была ошибка в том, что вы тратите так много времени на разговоры о России, а ее больше нет за столом, и это делает жизнь сложнее, но вы бы не имели войны. Кроме этого, я думаю, что мы многого достигнем, и я надеюсь на это", — отметил лидер США.

Напомним, бывший помощник президента США заявил, что Трамп рассматривает возможность введения новых санкций против России.

Известно, что на полях G7 Трамп встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским. Они обсудят покупку оборонного пакета.