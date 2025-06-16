Виключення Росії з G8 — Трамп заявив про помилку

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знайшов ще одну "причину" російського вторгнення в Україні. За його словами, війни не сталося б, якби РФ не виключили з G8.

Про це Дональд Трамп заявив на G7 у понеділок, 16 червня.

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Трамп заявив, що раніше G7 була G8, однак Росію виключили. За його словами, це була помилка, оскільки, якби цього не сталося, то війни не було б.

"Вони викинули Росію, що я вважав дуже великою помилкою, хоча я тоді не був в політиці. Я дуже голосно про це говорив. Це була помилка в тому, що ви витрачаєте так багато часу на розмови про Росію, а її більше немає за столом, і це робить життя складнішим, але ви б не мали війни. Крім цього, я думаю, що ми багато чого досягнемо, і я сподіваюся на це", — зауважив лідер США.

Нагадаємо, колишній помічник президента США заявив, що Трамп розглядає можливість запровадження нових санкцій проти Росії.

Відомо, що на полях G7 Трамп зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським. Вони обговорять покупку оборонного пакета.