Трамп вважає, що Путін прагне контролювати всю Україну

Дональд Трамп та Володимир Путін. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

Голова адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз заявила, що лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп приватно вважає, що цілі російського диктатора Володимира Путіна в Україні "виходять за межі обмежених територіальних поступок".

Про це пише Vanity Fair у вівторок, 16 грудня.

Путін хоче захопити всю Україну

Дехто з радників та зовнішніх експертів вважав, що Путін задовольниться контролем над частиною сходу України, проте Вайлз зазначила, що Трамп не поділяє такої думки.

Вона каже, що лідер США дійшов висновку, що російський диктатор в кінцевому підсумку хоче контролювати всю країну.

"Дональд Трамп вважає, що він хоче всю країну", — сказала голова адміністрації Білого дому.

