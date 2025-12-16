Відео
Головна Новини дня Трамп вважає, що Путін прагне контролювати всю Україну, — ЗМІ

Трамп вважає, що Путін прагне контролювати всю Україну, — ЗМІ

Дата публікації: 16 грудня 2025 18:46
Дональд Трамп та Володимир Путін. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

Голова адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз заявила, що лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп приватно вважає, що цілі російського диктатора Володимира Путіна в Україні "виходять за межі обмежених територіальних поступок".

Про це пише Vanity Fair у вівторок, 16 грудня.

Путін хоче захопити всю Україну

Дехто з радників та зовнішніх експертів вважав, що Путін задовольниться контролем над частиною сходу України, проте Вайлз зазначила, що Трамп не поділяє такої думки.

Вона каже, що лідер США дійшов висновку, що російський диктатор в кінцевому підсумку хоче контролювати всю країну.

"Дональд Трамп вважає, що він хоче всю країну", — сказала голова адміністрації Білого дому.

Нагадаємо, у Росії пояснили, на яку мирну угоду не погодиться Москва. Зокрема, Кремль не погодиться на компроміс щодо територій.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розповів, що буде у випадку програшу України у війні проти Росії.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
