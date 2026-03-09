Відео
Головна Новини дня Трамп провів телефонну розмову з Путіним

Трамп провів телефонну розмову з Путіним

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 21:34
Трамп зідзвонився з Путіним 9 березня — деталі
Володимир Путін і Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп 9 березня провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Основною темою розмови було врегулювання на Близькому Сході та тристоронні переговори. 

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявили росЗМІ.

Розмова Путіна і Трампа 9 березня

Про розмову Трампа і Путіна заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков. За його словами, телефонний дзвінок тривав близько години.

"Я відразу скажу, що розмова мала діловий, відвертий і конструктивний характер, як це зазвичай буває в діалозі між російським і американським лідерами. Вони давно не розмовляли по телефону, востаннє в грудні 2025 року. Розмова тривала близько години", — сказав він. 

За його словами, президенти обговорили врегулювання війни на Близькому Сході та тристоронні переговори у форматі Україна-США-Росія. Крім того, вони говорили й про інші аспекти міжнародної обстановки.

Заяви Трампа про Путіна

У січні президент США заявив, що незадоволений Путіним, оскільки той "вбиває забагато людей". Трамп вкотре повторив, що якби він був президентом в той час, як Росія напала на Україну, то цього б ніколи не сталося.

Крім того, Трамп вважає, що Путін прагне контролювати всю Україну. Його цілі в Україні "виходять за межі обмежених територіальних поступок".

Водночас Ліндсі Грем заявив, що Дональд Трамп може підписати законопроєкт, який боляче вдарить по Росії, якщо Москва не піде на мир. За його словами, російський диктатор ігнорує усі мирні зусилля Вашингтона. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
