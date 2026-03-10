Тристоронні переговори перенесли — Зеленський назвав причину

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Тристоронні переговори між Україною, США та Росією мали відбутися цього тижня у Туреччині. Однак Вашингтон попросив перенести цю зустріч.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив Президент України Володимир Зеленський, спілкуючись з журналістами 10 березня.

Коли відбудуться тристоронні переговори

Зеленський розповів, що наступний раунд переговорів був запланований на 10-11 березня у Туреччинні. Він навіть мав розмову з приводу цього з президентом Таїпом Ердоганом. Однак зустріч перенесла американська сторона.

"Ми готові були їхати в Туреччину, але перенесла цю зустріч саме американська сторона. Там попросили зустрітися наступного тижня. Це вся інформація, яка є на сьогодні. Але ми щодня говоримо з представниками США, секретар РНБО Рустем Умєров з ними в контакті. Подивимось, яка буде настпуна дата", — сказав президент.

Коли та де можуть відбутися переговори

Глава держави наголосив, що українська сторона очікує на зустріч наступного тижня в Швейцарії або Туреччині. Він висловив сумніви, що переговори пройдуть в Об'єднаних Арабських Еміратах через безпекову ситуацію. За його словами, все залежить від ситуації на Близькому Сході.

Зеленський зазначив, що теми для обговорень будуть такі самі, але в пріоритеті домовленості про продовження обмінів полоненими та зустріч лідерів.

"Головна тема — домовлятися про продовження обмінів та про зустріч лідерів. Бо далі в цьому плані, що стосується тематики територій, я не бачу, що буде результат без діалогу лідерів", — наголосив глава держави.

Чи залучать до переговорів Європу

Відповідаючи на питання журналістів про участь Європи у переговорах, Володимир Зеленський нагадав, що він завжди наголошував, аби до переговорного процесу була залучена Європа на рівні лідерів.

"Україна завжди була не тільки ініціатором, а коли партнери не дуже схвалювали подібні конфігурації, ми робили все, щоб присутність Європи була. Тому, ми будемо продовжувати в цьому контексті", — наголосив український лідер.

Водночас він заявив, що Європі теж потрібно бути активній у цьому напрямку, оскільки вона не дочекається від Росії бажання бачити її за переговорним столом. Україна також робить все можливе для цього.

Чи допомагає Україна країнам Близького Сходу

Зеленський поділився, що Україна вже відправила у Катар, ОАЕ та Саудівську Аравію три професійні та укомплектовані команди. Вони будуть ділитися досвідом та допомагати у збитті іранських "шахедів".

За його словами, український досвід протидії "шахедам" визнають усі американські експерти. Він наголосив, що навіть країни, які намагалися самостійно використовувати дрони-перехоплювачі, переконалися, що без українських фахівців та технологій це працює значно гірше, заявив президент. Мовляв, ефективність системи залежить не лише від самих перехоплювачів, а й від комплексної інфраструктури: підготовки операторів, програмного забезпечення, радарного поля та інших технічних компонентів.

Зазначимо, раніше Володимир Зеленський заявляв, що тристоронні переговори переносяться через війну в Ірані. Водночас він сподівається найближчим часом буде підтверджено обмін військовополоненими, про який домовлялися раніше.

А Дональд Трамп мав розмову з Володимиром Путіним 9 березня. Вони поговорили про майбутні переговори та завершення війни в Україні.