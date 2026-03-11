Зеленский считает, что конфликт на Ближнем Востоке может обостриться и стать долговременным

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

В результате сотрудничества России с Ираном в производстве БпЛА может возникнуть глобальный конфликт. Украинские разведчики уже обнаруживали российские детали в дронах типа "Шахед".

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью ирландскому блогеру Кейлину Робертсону, передает Новини.LIVE.

Глава государства отметил, что в начале полномасштабного вторжения Россия активно использовала иранское оружие для нанесения ударов по Украине. Сейчас же Иран применяет подобные технологии во время конфликтов на Ближнем Востоке и атак по американским базам.

"Это самый большой риск, который мир имеет сегодня. Если войну на Ближнем Востоке не остановить, это может привести к долгой войне или даже к мировой войне", — подчеркнул Зеленский.

По его мнению, если конфликт на Ближнем Востоке не прекратится до осени текущего года, ситуация может обостриться.

Ранее президент Украины сообщил, что в Залив отправились военные и секретарь Совета национальной безопасности и обороны. Целью их визита является борьба с иранскими дронами и стабилизация ситуации.

Также Владимир Зеленский заявлял, что в Украине можно производить аэробаллистические ракеты. Правда, для этого нужны лицензии от США.