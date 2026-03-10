Видео
Главная Новости дня За минирование Ормузского пролива Трамп обещает Ирану небывалые последствия

За минирование Ормузского пролива Трамп обещает Ирану небывалые последствия

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 23:57
Трамп предупредил иранцев о страшных последствиях в случае минирования Ормузского пролива
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Если иранские военнослужащие разместили в Ормузском проливе мины, то должны немедленно их убрать. В противном случае последствия будут беспрецедентными.

Об этом в соцсети Truth во вторник, 10 марта, сообщил президент США Дональд Трамп, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Реакция Трампа на вероятное минирование Ормузского пролива

"Если по какой-либо причине мины были установлены и не будут немедленно сняты, военные последствия для Ирана будут беспрецедентными. Если же наоборот они изымут то, что, возможно, было установлено, это будет огромным шагом в правильном направлении", — отметил американский лидер.

Также он добавил, что для устранения любых попыток заминировать Ормузский пролив войска США используют ту же технологию и ракетные возможности, что и против наркоторговцев.

"С ними (кораблями и лодками, — Ред.) будет покончено быстро и жестоко. Берегитесь!" — предупредил президент США.

Почему Ормузский пролив важен для Америки

Ормузский пролив соединяет Оманский залив с Персидским заливом и является стратегическим торговым маршрутом. В частности, через него ежедневно проходит около 20% потребления нефти. Любая угроза, которая возникает на этом маршруте, влияет на глобальные энергетические рынки.

Ранее Дональд Трамп предупредил, что в случае попытки перекрыть Ормузский пролив Иран подвергнется ударам, которые будут в 20 раз сильнее предыдущих.

Также президент США сообщал, что стремится к окончательной победе над Ираном. Преимущества в отдельных аспектах ему недостаточно.

США Иран война минирование Дональд Трамп
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
