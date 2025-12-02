Украина на четвертом месте по жертвам мин в мире в 2024 году

Разминирование. Фото: ГСЧС

Украина попала на четвертое место в рейтинге мира по количеству погибших от мин в течение 2024 года. Сейчас по меньшей мере 57 стран и территорий остаются загрязнены взрывными устройствами.

Об этом говорится в отчете Международной кампании за запрет противопехотных мин.

Реклама

Читайте также:

Погибшие в результате мин

В прошлом году в мире погибли (1 945) или получили ранения (4 325) от наземных мин 6 270 человек. В отчете отмечается, что это самый высокий показатель с 2020 года. Известно, что 90% жертв — гражданские лица, а 46% — дети.

Наибольшее количество погибших зарегистрировано в Мьянме — 2 029 человек, за ней следует Сирия с 1 015 жертвами. Третье место занимает Афганистан — 624 погибших, а Украина находится на четвертом месте с 293 людьми.

Наибольшее количество жертв, а именно 2 077, вызвали самодельные мины, срабатывающие при прикосновении.

Запрет противопехотных мин

В 2025 году к Договору о запрещении противопехотных мин 1997 года присоединились Маршалловы Острова и Тонга. Сейчас участие в договоре принимают 166 государств.

Однако есть страны, которые продолжают их применять. В частности, речь идет о России, Иране и КНДР.

Напомним, в октябре в Черном море украинские воины уничтожили российскую 500-килограммовую мину. Она представляла угрозу гражданским судам.

А в сентябре в Донецкой области на мине подорвался автомобиль со съемочной группой "5 канала".