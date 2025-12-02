Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина попала в антирейтинг по количеству жертв мин

Украина попала в антирейтинг по количеству жертв мин

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 08:53
Украина на четвертом месте по жертвам мин в мире в 2024 году
Разминирование. Фото: ГСЧС

Украина попала на четвертое место в рейтинге мира по количеству погибших от мин в течение 2024 года. Сейчас по меньшей мере 57 стран и территорий остаются загрязнены взрывными устройствами.

Об этом говорится в отчете Международной кампании за запрет противопехотных мин.

Реклама
Читайте также:

Погибшие в результате мин

В прошлом году в мире погибли (1 945) или получили ранения (4 325) от наземных мин 6 270 человек. В отчете отмечается, что это самый высокий показатель с 2020 года. Известно, что 90% жертв — гражданские лица, а 46% — дети.

Наибольшее количество погибших зарегистрировано в Мьянме — 2 029 человек, за ней следует Сирия с 1 015 жертвами. Третье место занимает Афганистан — 624 погибших, а Украина находится на четвертом месте с 293 людьми.

Наибольшее количество жертв, а именно 2 077, вызвали самодельные мины, срабатывающие при прикосновении.

Запрет противопехотных мин

В 2025 году к Договору о запрещении противопехотных мин 1997 года присоединились Маршалловы Острова и Тонга. Сейчас участие в договоре принимают 166 государств.

Однако есть страны, которые продолжают их применять. В частности, речь идет о России, Иране и КНДР.

Напомним, в октябре в Черном море украинские воины уничтожили российскую 500-килограммовую мину. Она представляла угрозу гражданским судам.

А в сентябре в Донецкой области на мине подорвался автомобиль со съемочной группой "5 канала".

война смерть украинцы Украина мины разминирование
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации