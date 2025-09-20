Авто со съемочной группой 5 канала подорвалось на мине – что известно

Автомобиль, который подорвался на мине. Фото: кадр из видео

В районе Покровска Донецкой области автомобиль со съемочной группой "5 канала" подорвался на магнитной мине. Известно, что водитель получил травмы ноги. Кроме того, двое военных и съемочная группа получили контузии.

Об этом сообщила корреспондент "5 канала" Ольга Калиновская.

Автомобиль со съемочной группой "5 канала" подорвался на мине

Поездка в город затянулась втрое дольше запланированного. Автомобиль съемочной группы вместе с военными преодолевал путь почти шесть часов из-за постоянных остановок после сигналов о возможных атаках.

Когда же наконец удалось продолжить движение, машина наехала на магнитную мину и подорвалась.

"Мы вылетаем как пробка из нагретого шампанского. И через несколько десятков метров машину подбрасывает в воздух. Перед моими глазами через секунду расцветает огненный цветок, вслед за которым из-под машины вырывается дым. Высунутая в окно без стекла гоупрошка фиксирует наш взлет, огонь, дым и двери, которые едва не вырывает ударная волна", — рассказала Калиновская в Facebook.

По ее словам, она быстро вышла из авто вместе с вещами и бежала за ребятами под ближайшие деревья.

У корреспондента и у большинства экипажа нет никаких физических повреждений. В то же время водителю сильно ушибло ногу, на которую он не может нормально встать.

Впоследствии приняли решение двигаться дальше, поскольку подбитое авто — магнит для российских дронов.

"Дорога в ближайший блиндаж растягивается на долгих час с копейками. Хотя до укрытия —несколько сотен метров. Мне же кажется, что мы идем целую вечность", — рассказала Калиновская.

Она поделилась, что ее порадовало, когда они добрались до блиндажа, то пилоты рассказали о своих ударах по логистике России, но точнее и прицельнее.

