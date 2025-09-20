Видео
Главная Новости дня Авто со съемочной группой 5 канала подорвалось на мине — детали

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 12:11
Авто со съемочной группой 5 канала подорвалось на мине – что известно
Автомобиль, который подорвался на мине. Фото: кадр из видео

В районе Покровска Донецкой области автомобиль со съемочной группой "5 канала" подорвался на магнитной мине. Известно, что водитель получил травмы ноги. Кроме того, двое военных и съемочная группа получили контузии.

Об этом сообщила корреспондент "5 канала" Ольга Калиновская.

Читайте также:

Автомобиль со съемочной группой "5 канала" подорвался на мине

Поездка в город затянулась втрое дольше запланированного. Автомобиль съемочной группы вместе с военными преодолевал путь почти шесть часов из-за постоянных остановок после сигналов о возможных атаках.

Автомобіль зі знімальною групою 5 каналу підірвався на міні
Автомобиль, который подорвался. Фото: facebook.com/olga.kalinovska.3

Когда же наконец удалось продолжить движение, машина наехала на магнитную мину и подорвалась.

"Мы вылетаем как пробка из нагретого шампанского. И через несколько десятков метров машину подбрасывает в воздух. Перед моими глазами через секунду расцветает огненный цветок, вслед за которым из-под машины вырывается дым. Высунутая в окно без стекла гоупрошка фиксирует наш взлет, огонь, дым и двери, которые едва не вырывает ударная волна", — рассказала Калиновская в Facebook.

Ольга Калиновська
Корреспондентка Ольга Калиновская. Фото: facebook.com/olga.kalinovska.3

По ее словам, она быстро вышла из авто вместе с вещами и бежала за ребятами под ближайшие деревья.

У корреспондента и у большинства экипажа нет никаких физических повреждений. В то же время водителю сильно ушибло ногу, на которую он не может нормально встать.

Кореспондетка 5 каналу Ольга Калиновська
Ольга Калиновская и водитель авто. Фото: facebook.com/olga.kalinovska.3

Впоследствии приняли решение двигаться дальше, поскольку подбитое авто — магнит для российских дронов.

"Дорога в ближайший блиндаж растягивается на долгих час с копейками. Хотя до укрытия —несколько сотен метров. Мне же кажется, что мы идем целую вечность", — рассказала Калиновская.

Она поделилась, что ее порадовало, когда они добрались до блиндажа, то пилоты рассказали о своих ударах по логистике России, но точнее и прицельнее.

null
Пост Калиновской. Фото: скриншот
null
Пост Калиновской. Фото: скриншот
null
Пост Калиновской. Фото: скриншот

Напомним, 4 сентября в Харьковской области сдетонировало неизвестное устройство. В результате взрыва погибли два человека.

Ранее журналисты Новини.LIVE пообщались с людьми, которые отдыхают у моря и узнали, не боятся ли они заходить в воду, несмотря на минную опасность.

журналисты взрыв Донецкая область автомобиль мины Покровск
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
