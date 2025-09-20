Авто зі знімальною групою 5 каналу підірвалося на міні — що відомо

Автомобіль, який підірвався на міні. Фото: кадр з відео

У районі Покровська Донецької області автомобіль зі знімальною групою "5 каналу" підірвався на магнітній міні. Відомо, що водій зазнав травм ноги. Крім того, двоє військових та знімальна група отримали контузії.

Про це повідомила кореспондентка "5 каналу" Ольга Калиновська.

Автомобіль зі знімальною групою "5 каналу" підірвався на міні

Поїздка до міста затягнулася утричі довше від запланованого. Автомобіль знімальної групи разом із військовими долала шлях майже шість годин через постійні зупинки після сигналів про можливі атаки.

Автомобіль, який підірвався. Фото: facebook.com/olga.kalinovska.3

Коли ж нарешті вдалося продовжити рух, автівка наїхала на магнітну міну й підірвалася.

"Ми вилітаємо як пробка із нагрітого шампанського. І за кілька десятків метрів машину підкидає в повітря. Перед моїми очима за секунду розквітає вогняна квітка, слідом за якою з-під машини виривається дим. Висунута у вікно без скла гоупрошка фіксує наш зліт, вогонь, дим і двері, які ледь не вириває ударна хвиля", — розповіла Калиновська у Facebook.

Кореспондентка Ольга Калиновська. Фото: facebook.com/olga.kalinovska.3

За її словами, вона швидко вийшла з авто разом з речами та бігла за хлопцями під найближчі дерева.

У кореспондентки та у більшості екіпажу немає жодних фізичних пошкоджень. Водночас водію сильно забило ногу, на яку він не може нормально стати.

Ольга Калиновська та водій авто. Фото: facebook.com/olga.kalinovska.3

Згодом ухвалили рішення рухатися далі, оскільки підбите авто — магніт для російських дронів.

"Дорога у найближчий бліндаж розтягується на довгих годину з копійками. Хоча до укриття — кілька сотень метрів. Мені ж здається, що ми йдемо цілу вічність", — розповіла Калиновська.

Вона поділилась, що її потішило, коли вони дісталися до бліндажа, то пілоти розповіли про свої удари по логістиці Росії, але точніше та прицільніше.

