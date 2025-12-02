Відео
Головна Новини дня Україна потрапила в антирейтинг за кількістю жертв мін

Україна потрапила в антирейтинг за кількістю жертв мін

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 08:53
Україна на четвертому місці за жертвами мін у світі у 2024 році
Розмінування. Фото: ДСНС

Україна потрапила на четверте місце в рейтингу світу за кількістю загиблих від мін упродовж 2024 року. Наразі щонайменше 57 країн і територій залишаються забруднені вибуховими пристроями.

Про це йдеться у звіті Міжнародної кампанії за заборону протипіхотних мін.

Читайте також:

Загиблі внаслідок мін

Минулого року у світі загинули (1 945)  або зазнали поранень (4 325) від наземних мін 6 270 людей. У звіті зазначається, що це найвищий показник з 2020 року. Відомо, що 90% жертв — цивільні особи, а 46% — діти. 

Найбільша кількість загиблих зареєстрована в М’янмі — 2 029 осіб, за нею йде Сирія з 1 015 жертвами. Третє місце посідає Афганістан — 624 загиблих, а Україна знаходиться на четвертому місці з 293 людьми.

Найбільшу кількість жертв, а саме 2 077, спричинили саморобні міни, що спрацьовують при дотику.

Заборона протипіхотних мін

У 2025 році до Договору про заборону протипіхотних мін 1997 року приєдналися Маршалові Острови та Тонга. Наразі участь у договорі беруть 166 держав.

Однак є країни, які продовжують їх застосовувати. Зокрема, йдеться про Росію, Іран та КНДР.

Нагадаємо, у жовтні в Чорному морі українські воїни знищили російську 500-кілограмову міну. Вона становила загрозу цивільним суднам.

А у вересні в Донецькій області на міні підірвався автомобіль зі знімальною групою "5 каналу".

війна смерть українці Україна міни розмінування
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
