Україна на четвертому місці за жертвами мін у світі у 2024 році

Україна потрапила в антирейтинг за кількістю жертв мін
Україна потрапила на четверте місце в рейтингу світу за кількістю загиблих від мін упродовж 2024 року. Наразі щонайменше 57 країн і територій залишаються забруднені вибуховими пристроями.
Про це йдеться у звіті Міжнародної кампанії за заборону протипіхотних мін.
Загиблі внаслідок мін
Минулого року у світі загинули (1 945) або зазнали поранень (4 325) від наземних мін 6 270 людей. У звіті зазначається, що це найвищий показник з 2020 року. Відомо, що 90% жертв — цивільні особи, а 46% — діти.
Найбільша кількість загиблих зареєстрована в М’янмі — 2 029 осіб, за нею йде Сирія з 1 015 жертвами. Третє місце посідає Афганістан — 624 загиблих, а Україна знаходиться на четвертому місці з 293 людьми.
Найбільшу кількість жертв, а саме 2 077, спричинили саморобні міни, що спрацьовують при дотику.
Заборона протипіхотних мін
У 2025 році до Договору про заборону протипіхотних мін 1997 року приєдналися Маршалові Острови та Тонга. Наразі участь у договорі беруть 166 держав.
Однак є країни, які продовжують їх застосовувати. Зокрема, йдеться про Росію, Іран та КНДР.
Нагадаємо, у жовтні в Чорному морі українські воїни знищили російську 500-кілограмову міну. Вона становила загрозу цивільним суднам.
А у вересні в Донецькій області на міні підірвався автомобіль зі знімальною групою "5 каналу".
