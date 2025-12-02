Україна на четвертому місці за жертвами мін у світі у 2024 році

Розмінування. Фото: ДСНС

Україна потрапила на четверте місце в рейтингу світу за кількістю загиблих від мін упродовж 2024 року. Наразі щонайменше 57 країн і територій залишаються забруднені вибуховими пристроями.

Про це йдеться у звіті Міжнародної кампанії за заборону протипіхотних мін.

Загиблі внаслідок мін

Минулого року у світі загинули (1 945) або зазнали поранень (4 325) від наземних мін 6 270 людей. У звіті зазначається, що це найвищий показник з 2020 року. Відомо, що 90% жертв — цивільні особи, а 46% — діти.

Найбільша кількість загиблих зареєстрована в М’янмі — 2 029 осіб, за нею йде Сирія з 1 015 жертвами. Третє місце посідає Афганістан — 624 загиблих, а Україна знаходиться на четвертому місці з 293 людьми.

Найбільшу кількість жертв, а саме 2 077, спричинили саморобні міни, що спрацьовують при дотику.

Заборона протипіхотних мін

У 2025 році до Договору про заборону протипіхотних мін 1997 року приєдналися Маршалові Острови та Тонга. Наразі участь у договорі беруть 166 держав.

Однак є країни, які продовжують їх застосовувати. Зокрема, йдеться про Росію, Іран та КНДР.

