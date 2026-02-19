Видео
Україна
Операция "Рубикон" — ликвидирована международная наркосеть

Дата публикации 19 февраля 2026 12:39
Правоохоронці викрили масштабну схему з виробництва та збуту наркотиків
Автомобиль полиции. Фото: УНИАН

В Украине, Польши и Молдовы правоохранители провели операцию "Рубикон", в результате которой разоблачили и прекратили схему транснациональной преступной сети по производству и сбыту наркотиков. Известно о задержании 104 фигурантов.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в Telegram в четверг, 19 февраля, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Разоблачение схемы по производству и сбыту наркотиков

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора и областных прокуратур, совместно с правоохранительными органами Украины, Польши, Молдовы, в рамках международного взаимодействия с Европолом, разоблачена масштабная инфраструктура по промышленному производству и сбыту наркотиков", — отметил Кравченко.

Преступная структура контролировала все этапы незаконного оборота наркотиков: от нелегального ввоза прекурсоров из стран ЕС и их промышленной переработки до организации транспортировки и реализации продукции на территории Украины, Польши, Грузии и Молдовы.

Работа фигурантов строилась по принципу четкого распределения функций и конспирации. Привлеченные группы функционировали как в координации между собой, так и самостоятельно.

Под видом обычных жилых помещений обустраивались лаборатории — ими могла служить обычная комната в доме. Кроме того, участники сети расширили производственные мощности за пределами Украины, организовав две лаборатории на территории Польши.

Продукцию фасовали и продавали через онлайн-площадки и закрытые чаты в мессенджерах, а расчеты проводили в криптовалюте или наличными.

"Ключевым фактором практического этапа операции стала синхронность: украинские и польские правоохранители проводили отдельные фазы одновременно, чтобы участники сети по обе стороны границы не успели предупредить друг друга, вывезти сырье или уничтожить доказательства", — отметил генпрокурор.

Результаты операции "Рубикон"

Правоохранители провели 506 обысков. Задержать удалось 104 человека, из которых 97 на территории Украины, шесть — в Польше и одного в Молдове. Подозрение объявлено 123 лицам. Всего было обезврежено 34 нарколаборатории и 74 склада с готовой продукцией.

Из незаконного оборота изъяли:

  • 219,3 кг а-PVP (~ 109,1 млн грн);
  • 156,3 кг амфетамина (~ 78,6 млн грн);
  • 17,6 кг мефедрона (~ 10,6 млн грн);
  • 7 кг метамфетамина (~ 3,5 млн грн);
  • 47 кг каннабиса (~ 18,4 млн грн);
  • 5 115 таблеток MDMA (~ 2,6 млн грн);
  • 2 000 таблеток экстази (~ 1 млн грн);
  • 12 г кокаина (~67 тыс. грн).

"Отдельно изъят прекурсор фенилнитропропен, из которого можно было изготовить 300 кг наркопродукции — около 12 млн доз стоимостью более 150 млн грн. С учетом прекурсоров общий объем изъятого превышает 27 млн доз на сумму около 400 млн грн", — сообщил Кравченко.

Кроме того, было изъято:

  • 1,6 млн грн;
  • 167 тыс. долларов;
  • 39 тыс. евро;
  • 45 тыс. USDT в криптовалюте;
  • 41 автомобиль.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

null
Пост Кравченко. Фото: скриншот
null
Пост Кравченко. Фото: скриншот

Преступления с наркотиками

В Одесской области военный сделал из конопли психотропное вещество, которое хранил дома. В результате состоялось судебное заседание, где ему назначили наказание.

Кроме того, в Одесской области ликвидировали деятельность международного канала незаконного оборота наркотиков. К противоправной схеме были привлечены граждане Украины, Армении, Чехии и Германии.

А во Львовской области задержали женщину, которая сбывала наркотики. Также известно, что она давала их в долг под залог документов.

Польша Молдова наркотики Украина наркоторговля Руслан Кравченко
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
