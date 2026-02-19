Операція Рубікон — викрито 34 нарколабораторії та 104 затриманих

Автомобіль поліції. Фото: УНІАН

Правоохоронці України, Польщі та Молдови викрили та припинили масштабну схему транснаціональної злочинної мережі з виробництва та збуту наркотиків. Йдеться про 34 нарколабораторії та 74 склади. У рамках операції "Рубікон" було проведено 506 обшуків та 104 затримання.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко у Telegram у четвер, 19 лютого, передає Новини.LIVE.

Викриття схеми із виробництва та збуту наркотиків

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та обласних прокуратур, спільно з правоохоронними органами України, Польщі, Молдови, у рамках міжнародної взаємодії з Європолом, викрито масштабну інфраструктуру з промислового виробництва і збуту наркотиків", — зазначив Кравченко.

Злочинна структура контролювала всі етапи незаконного обігу наркотиків: від нелегального ввезення прекурсорів з країн ЄС і їх промислової переробки до організації транспортування та реалізації продукції на території України, Польщі, Грузії та Молдови.

Робота фігурантів будувалася за принципом чіткого розподілу функцій та конспірації. Залучені групи функціонували як у координації між собою, так і самостійно.

Під виглядом звичайних житлових приміщень облаштовувалися лабораторії — ними могла слугувати звичайна кімната в будинку. Крім того, учасники мережі розширили виробничі потужності за межами України, організувавши дві лабораторії на території Польщі.

Продукцію фасували та продавали через онлайн-майданчики та закриті чати в месенджерах, а розрахунки проводили у криптовалюті або готівкою.

"Ключовим фактором практичного етапу операції стала синхронність: українські та польські правоохоронці проводили окремі фази одночасно, щоб учасники мережі по обидва боки кордону не встигли попередити одне одного, вивезти сировину чи знищити докази", — зазначив генпрокурор.

Результати операції "Рубікон"

Правоохоронці провели 506 обшуків. Затримати вдалося 104 особи, з яких 97 на території України, шість — в Польщі та одного в Молдові. Підозру оголошено 123 особами. Загалом було знешкоджено 34 нарколабораторії та 74 склади з готовою продукцією.

З незаконного обігу вилучили:

219,3 кг а-PVP (~ 109,1 млн грн);

156,3 кг амфетаміну (~ 78,6 млн грн);

17,6 кг мефедрону (~ 10,6 млн грн);

7 кг метамфетаміну (~ 3,5 млн грн);

47 кг канабісу (~ 18,4 млн грн);

5 115 пігулок MDMA (~ 2,6 млн грн);

2 000 пігулок екстазі (~ 1 млн грн);

12 г кокаїну (~ 67 тис. грн).

⁠"Окремо вилучено прекурсор фенілнітропропен, з якого можна було виготовити 300 кг наркопродукції — близько 12 млн доз вартістю понад 150 млн грн. З урахуванням прекурсорів загальний обсяг вилученого перевищує 27 млн доз на суму близько 400 млн грн", — повідомив Кравченко.

Крім того, було вилучено:

1,6 млн грн;

167 тис. доларів;

39 тис. євро;

45 тис. USDT у криптовалюті;

41 автомобіль.

Наразі триває досудове розслідування.

Допис Кравченка. Фото: скриншот

