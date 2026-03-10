Трамп пригрозив Ірану безпрецедентними наслідками у разі мінування Ормузької протоки

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Іранські військослужбовці мають негайно прибрати міни з Ормузької протоки, якщо раніше їх там розмістили. За інших умов наслідки будуть безпрецедентними.

Про це в соцмережі Truth у вівторок, 10 березня, повідомив президент США Дональд Трамп, передає Новини.LIVE.

Реакція Трампа на імовірне мінування Ормузької протоки

"Якщо з будь-якої причини міни були встановлені й не будуть негайно зняті, військові наслідки для Ірану будуть безпрецедентними. Якщо ж навпаки вони вилучать те, що, можливо, було встановлено, це буде величезним кроком у правильному напрямку", — зазначив американський лідер.

Також він додав, що для усунення будь-яких спроб замінувати Ормузьку протоку війська США використовують ту саму технологію й ракетні можливості, що й проти наркоторговців.

"З ними (кораблями та човнами, — Ред.) буде покінчено швидко й жорстоко. Стережіться!" — попередив президент США.

Чому Ормузька протока важлива для Америки

Ормузька протока з’єднує Оманську затоку з Перською затокою та є стратегічним торговельним маршрутом. Зокрема, через неї щоденно проходить близько 20% споживання нафти. Будь-яка загроза, яка виникає на цьому маршруті, впливає на глобальні енергетичні ринки.

Раніше Дональд Трамп попередив, що в разі спроби перекрити Ормузьку протоку Іран зазнає ударів, які будуть у 20 разів сильнішими за попередні.

Також президент США повідомляв, що прагне остаточної перемоги над Іраном. Переваги в окремих аспектах йому недостатньо.