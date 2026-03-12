Иранские операторы учили РФ запускать дроны по Украине, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первые "шахеды" по Украине запускали не российские операторы, а иранские. Именно они научили россиян управлять этими дронами и атаковать ими украинские города.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на заявление Владимира Зеленского, которое прозвучало на пресс-конференции в Бухаресте, в четверг, 12 марта.

Зеленский о сотрудничестве РФ и Ирана

Президент отметил, что Иран поставлял России дроны-камикадзе. Поэтому именно их операторы сначала запускали "шахеды" и учили россиян атаковать украинские города. Это происходило непосредственно во время боевых действий.

"Когда запускались первые "шахеды" (По Украине. — Ред.), то российских операторов не было. Были специалисты из другой страны, из той, откуда приехали эти дроны. И они их обучали", — заявил Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Иран давно является союзником России. По его словам, это проявляется не только через подписанные документы, но и через реальные действия.

Последние заявления Зеленского о Ближнем Востоке

На пресс-конференции глава государства также добавил, что Украина отправила своих специалистов на Ближний Восток. Речь идет о трех группах, в состав которых входят военные, эксперты и инженеры. При необходимости Киев рассмотрит дополнительную отправку специалистов.

Взамен, как заявил Владимир Зеленский, Украина ожидает поставки дополнительных ракет для противовоздушной обороны. Речь идет о дефицитных средствах для систем Patriot.

Также глава государства отметил, что сотрудничество РФ и Ирана в производстве БПЛА может привести к глобальному конфликту. Зеленский добавил, что украинская разведка фиксирует российские детали в дронах "шахед".