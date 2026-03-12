Видео
Главная Новости дня Зеленский оценил работу украинских групп на Ближнем Востоке

Зеленский оценил работу украинских групп на Ближнем Востоке

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 17:00
Как партнеры оценивают работу украинских групп на Ближнем Востоке — Зеленский ответил
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Три группы экспертов отправились из Украины в страны Ближнего Востока. Партнеры довольны сотрудничеством с украинцами. При необходимости Киев готов рассмотреть возможность направления в регион дополнительных специалистов.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте в четверг, 12 марта, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Зеленский о работе украинских групп на Ближнем Востоке

"Мы отреагировали на просьбу Соединенных Штатов Америки и лидеров Ближнего Востока своей помощью. Мы отправили три серьезные группы экспертов. Они на месте", — отметил Президент.

Зеленский добавил, что при необходимости Киев готов отправить дополнительных специалистов. В то же время, Украина будет учитывать и собственные возможности, ведь война до сих пор продолжается.

"Я сегодня общался с нашей группой, с секретарем СНБО Рустемом Умеровым. Он находится там (На Ближнем Востоке. — Ред.), с нашими военными. Он сказал, что партнеры очень довольны сотрудничеством", — подытожил глава государства.

Другие заявления Зеленского в Бухаресте

Президент Украины прибыл с рабочим визитом в Румынию 12 марта. Он встретился с лидером страны Никушором Даном и другими должностными лицами.

Во время пресс-конференции в Бухаресте Зеленский отметил, что в рамках "Рамштейна" Украина уже получила часть ракет для систем Patriot. При этом поставки еще продолжаются.

Глава государства отметил, что сейчас рассматривается возможность транзита американского газа через Румынию. Кроме того, Зеленский заявил о введении Дня румынского языка в Украине.

В рамках визита Украина и Румыния также договорились о строительстве новых линий электропередач между странами. Это решение должно усилить энергетическую безопасность Украины.

Владимир Зеленский Украина помощь Ближний Восток
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
