​В Украине будут отмечать День румынского языка — Зеленский подписал указ

В Украине вводят День румынского языка. Новую дату будут отмечать ежегодно 31 августа. Это решение призвано способствовать развитию гуманитарного и культурного сотрудничества между странами.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на заявление Президента Украины Владимира Зеленского в четверг, 12 марта.

Введение Дня румынского языка в Украине

Президент отметил, что уже подписал Указ об установлении в Украине Дня румынского языка. Новую дату будут отмечать ежегодно 31 августа. Это решение приняли для развития гуманитарного и культурного сотрудничества между Украиной и Румынией.

"Одним из решений для развития нашего культурного и гуманитарного сотрудничества, уважения между нашими народами, я подписал Указ об установлении Дня румынского языка", — отметил Владимир Зеленский.

Глава государства также добавил, что в Румынии уже есть День украинского языка. Его ежегодно отмечают 9 ноября.

Визит Зеленского в Румынию

В четверг, 12 марта, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Бухарест. Там состоялись переговоры с руководством Румынии. Кроме того, были запланированы и несколько других визитов и встреч.

Во время визита был подписан ряд двусторонних документов о сотрудничестве между странами. Договоренности Украины и Румынии касаются энергетики, развития стратегического партнерства и оборонной промышленности.

Кроме того, руководство стран обсудило возможность транспортировки американского сжиженного газа через Румынию. Зеленский поблагодарил Бухарест за организацию транзита необходимых грузов.