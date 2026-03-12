​В Украине будут отмечать День румынского языка — Зеленский подписал указ

Зеленский подписал указ о введении Дня румынского языка в Украине
В Украине вводят День румынского языка. Новую дату будут отмечать ежегодно 31 августа. Это решение призвано способствовать развитию гуманитарного и культурного сотрудничества между странами.
Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на заявление Президента Украины Владимира Зеленского в четверг, 12 марта.
Введение Дня румынского языка в Украине
Президент отметил, что уже подписал Указ об установлении в Украине Дня румынского языка. Новую дату будут отмечать ежегодно 31 августа. Это решение приняли для развития гуманитарного и культурного сотрудничества между Украиной и Румынией.
"Одним из решений для развития нашего культурного и гуманитарного сотрудничества, уважения между нашими народами, я подписал Указ об установлении Дня румынского языка", — отметил Владимир Зеленский.
Глава государства также добавил, что в Румынии уже есть День украинского языка. Его ежегодно отмечают 9 ноября.
Визит Зеленского в Румынию
В четверг, 12 марта, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Бухарест. Там состоялись переговоры с руководством Румынии. Кроме того, были запланированы и несколько других визитов и встреч.
Во время визита был подписан ряд двусторонних документов о сотрудничестве между странами. Договоренности Украины и Румынии касаются энергетики, развития стратегического партнерства и оборонной промышленности.
Кроме того, руководство стран обсудило возможность транспортировки американского сжиженного газа через Румынию. Зеленский поблагодарил Бухарест за организацию транзита необходимых грузов.
Читайте Новини.LIVE!