Главная Новости дня Украина и Румыния подписали важные документы о сотрудничестве

Украина и Румыния подписали важные документы о сотрудничестве

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 15:58
Украина и Румыния усилили сотрудничество — Зеленский и Дан подписали документы
Владимир Зеленский и Никушор Дан. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Румынии Никушор Дан подписали ряд двусторонних документов, направленных на расширение сотрудничества между странами. Договоренности касаются энергетики, оборонной промышленности и развития стратегического партнерства.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-конференцию лидеров в Бухаресте в четверг, 12 марта.

Читайте также:

Соглашения между Украиной и Румынией

Во время встречи Зеленский и Дан подписали ряд важных соглашений. Среди них договоренности о сотрудничестве в энергетическом секторе, совместное заявление по производству оборонной продукции и декларацию о стратегическом партнерстве.

Кроме того, особое внимание уделено совместному производству дронов, что укрепит обороноспособность обеих стран и усилит их роль в региональной безопасности.

Визит Зеленского в Румынию

Президент Украины прибыл в Румынию с рабочим визитом 12 марта, где его встретили с официальной церемонией.

В Бухаресте Зеленский провел личную встречу с президентом Румынии Никушором Даном, во время которой стороны обсудили усиление энергетического и оборонного сотрудничества между странами. Также стало известно, что глава государства планирует переговоры с премьер-министром страны и посетит центр подготовки пилотов F-16.

Владимир Зеленский Румыния Украина соглашение Никушор Дан
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
