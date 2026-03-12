Видео
Президент Владимир Зеленский прибыл в столицу Румынии

Президент Владимир Зеленский прибыл в столицу Румынии

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 11:17
Зеленский прибыл в Бухарест на переговоры с властями Румынии
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В четверг, 12 марта, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Румынию. В Бухаресте он намерен провести переговоры с несколькими топ-чиновниками и президентом.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров для Новини.LIVE.

Читайте также:

Владимир Зеленский прибыл в Румынию

Известно, что во время пребывания в Румынии Владимир Зеленский должен провести переговоры с президентом страны Никушором Даном. Отдельно запланирована и встреча с премьер-министром Илие Боложаном. Сейчас тема переговоров и план договоренностей неизвестен.

Кроме официальных переговоров с руководством Румынии, в программе поездки президента Украины также предусмотрено посещение центра подготовки пилотов истребителей F-16.

В конце встречи будет пресс-конференция с участием обоих глав государств.

Отдельно Владимир Зеленский высказался об отношениях между Украиной и Венгрией, которые в последнее время стремительно ухудшаются.

Также глава государства объяснил, что именно предлагает Украина партнерам по обмену опытом для ПВО и дронов.

Несколько дней назад одна из стран ЕС заявила о готовности предоставить Украине пакет энергетической помощи.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
