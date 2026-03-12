Відео
Зеленський прибув до Румунії для важливої зустрічі

Зеленський прибув до Румунії для важливої зустрічі

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 11:17
Зеленський прибув до Бухареста на переговори з владою Румунії
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський прибув до Бухареста, де 12 березня заплановані його переговори з керівництвом Румунії. У межах візиту глава держави також має кілька інших візитів та зустрічей.

Про це повідомивів речник президента Сергій Никифоров для Новини.LIVE.

Читайте також:

Володимир Зеленський прибув до Румунії

Відомо, що під час перебування в Румунії Володимир Зеленський має провести переговори з президентом країни Нікушором Даном. Окремо запланована і зустріч із прем'єр-міністром Іліє Боложаном. Наразі тема переговорів та план домовленостей невідомий.

Крім офіційних переговорів із керівництвом Румунії, у програмі поїздки президента України також передбачене відвідання центру підготовки пілотів винищувачів F-16.

Наприкінці зустрічі буде пресконференція за участі обох глав держав.

Окремо Володимир Зеленський висловився про стосунки між Україною та Угорщиною, які останнім часом стрімко погіршуються.

Також глава держави пояснив, що саме пропонує Україна партнерам щодо обміну досвідом для ППО та дронів.

Кілька днів тому одна з країн ЄС заявила про готовність надати Україні пакет енергетичної допомоги.

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
