Головна Новини дня Зеленський анонсував допомогу від Німеччини для енергетики України

Зеленський анонсував допомогу від Німеччини для енергетики України

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 20:32
Україна готує план захисту енергетики та очікує на підтримку Німеччини, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Україна готує план захисту енергетики та очікує на підтримку Німеччини в цьому питанні. Крім того, Берлін активно допомагає ЗСУ. Наразі саме Німеччина найбільше підтримує українську армію.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на заяву Президента Володимира Зеленського.

Читайте також:

Україна очікує на допомогу від Німеччини

Як зазначив Зеленський, німецький уряд активно підтримує Україну. На початку року була зустріч Коаліції охочих у Парижі, під час якої прийняли рішення щодо гарантій безпеки. Надалі декларацію мають підтримати парламенти європейських країн на своєму рівні. Україна очікує, що Німеччина візьме участь в гарантіях безпеки після закінчення війни.

Крім того, як наголосив Зеленський, вже зараз країна є однією з тих, хто найбільше підтримує Збройні сили України. 

"Німеччина — найбільший підтримувач нашої армії. Такі рішення залежать від підтримки парламентарів. Є програма PURL, через яку в нас є можливість купувати ракети для систем "Петріот". Це постійні виділення грошей, щодо яких приймається рішення на рівні і урядовців, і на рівні парламентарів. Для нас це дуже важливо", — зазначив Зеленський.

Він також додав, що наразі Україна готує план, який допоможе захистити енергетику. Значною мірою він буде стосуватися децентралізації енергосистеми.

"Захист потрібен у різних форматах: додатковий газ та електропостачання, побудова інтерконекторів. Також потрібно технічно збільшувати можливості імпорту з Європи на випадок дефіциту. Окрім цього — котельні, вітрова, сонячна генерація та багато іншого. Ми розраховуємо, що буде німецька підтримка в цьому. Буде", — повідомив глава держави.

Він додав, що не менш важливою є й участь Німеччини в переговорному процесі. Зеленський пояснив, що в цьому треку йдеться й про відновлення, безпеки та членства України в ЄС.

"Кожне із цих питань важливе, і ми розраховуємо на підтримку в них. Це залежить від парламентів, тому що це про позицію країни", — зазначив Президент.

Візит президентки Бундестагу Німеччини Юлії Кльокнер в Україну

У середу, 11 березня, з візитом в Україну прибула президентка Бундестагу Німеччини Юлія Кльокнер. Її зустрів голова ВР Руслан Стефанчук. Він наголосив, що такий візит є важливим політичним сигналом солідарності з Україною.

Під час візиту у Київ Кльокнер виступила у Верховній Раді. Це стало першим випадком, коли представник Німеччини виголосив промову перед українським парламентом.

Також президентка Бундестагу зустрілася з Володимиром Зеленським. Йшлося про посилення ППО України, військову допомогу та енергетичну підтримку. Крім того, не оминули й питання щодо подальшої євроінтеграції.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
