Україна готує план захисту енергетики та очікує на підтримку Німеччини, — Зеленський

Україна готує план захисту енергетики та очікує на підтримку Німеччини в цьому питанні. Крім того, Берлін активно допомагає ЗСУ. Наразі саме Німеччина найбільше підтримує українську армію.

Україна очікує на допомогу від Німеччини

Як зазначив Зеленський, німецький уряд активно підтримує Україну. На початку року була зустріч Коаліції охочих у Парижі, під час якої прийняли рішення щодо гарантій безпеки. Надалі декларацію мають підтримати парламенти європейських країн на своєму рівні. Україна очікує, що Німеччина візьме участь в гарантіях безпеки після закінчення війни.

Крім того, як наголосив Зеленський, вже зараз країна є однією з тих, хто найбільше підтримує Збройні сили України.

"Німеччина — найбільший підтримувач нашої армії. Такі рішення залежать від підтримки парламентарів. Є програма PURL, через яку в нас є можливість купувати ракети для систем "Петріот". Це постійні виділення грошей, щодо яких приймається рішення на рівні і урядовців, і на рівні парламентарів. Для нас це дуже важливо", — зазначив Зеленський.

Він також додав, що наразі Україна готує план, який допоможе захистити енергетику. Значною мірою він буде стосуватися децентралізації енергосистеми.

"Захист потрібен у різних форматах: додатковий газ та електропостачання, побудова інтерконекторів. Також потрібно технічно збільшувати можливості імпорту з Європи на випадок дефіциту. Окрім цього — котельні, вітрова, сонячна генерація та багато іншого. Ми розраховуємо, що буде німецька підтримка в цьому. Буде", — повідомив глава держави.

Він додав, що не менш важливою є й участь Німеччини в переговорному процесі. Зеленський пояснив, що в цьому треку йдеться й про відновлення, безпеки та членства України в ЄС.

"Кожне із цих питань важливе, і ми розраховуємо на підтримку в них. Це залежить від парламентів, тому що це про позицію країни", — зазначив Президент.

Візит президентки Бундестагу Німеччини Юлії Кльокнер в Україну

У середу, 11 березня, з візитом в Україну прибула президентка Бундестагу Німеччини Юлія Кльокнер. Її зустрів голова ВР Руслан Стефанчук. Він наголосив, що такий візит є важливим політичним сигналом солідарності з Україною.

Під час візиту у Київ Кльокнер виступила у Верховній Раді. Це стало першим випадком, коли представник Німеччини виголосив промову перед українським парламентом.

Також президентка Бундестагу зустрілася з Володимиром Зеленським. Йшлося про посилення ППО України, військову допомогу та енергетичну підтримку. Крім того, не оминули й питання щодо подальшої євроінтеграції.