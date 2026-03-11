Зеленський зустрівся з президенткою Бундестагу Німеччини Юлією Кльокнер

Володимир Зеленський та Юлія Кльокнер. Фото: Офыс президента

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Бундестагу Німеччини Юлією Кльокнер. Сторони обговорили військову допомогу Україні, посилення протиповітряної оборони, енергетичну підтримку та подальшу євроінтеграцію.

Зеленський і Кльокнер обговорили співпрацю України та Німеччини

Глава держави подякував Німеччині, федеральному канцлеру Фрідріху Мерцу та особисто Юлії Кльокнер за підтримку України. Він також відзначив ухвалену Бундестагом резолюцію до четвертих роковин початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Ми вдячні також і за енергетичну підтримку впродовж цієї довгої, складної зими із сотнями викликів у ці місяці. І ми вдячні, що ми були не наодинці, свій внесок зробила й Німеччина. Вдячні від усіх наших українців. І скажу відверто, розслаблятися — немає в нас просто часу на це. І ми вже підготували плани енергетичної стійкості на наступний рік", — зазначив президент.

Під час зустрічі сторони обговорили продовження військової допомоги Україні, яка цьогоріч може становити рекордні 11,5 млрд євро. Особливу увагу приділили посиленню протиповітряної оборони та подальшому розвитку програми PURL.

Також ішлося про розширення співпраці у сфері оборонної промисловості, зокрема спільне виробництво дронів. Зеленський нагадав, що у лютому відвідав перше спільне українсько-німецьке підприємство з виробництва безпілотників і назвав це прикладом реального взаємного посилення.

Окремо сторони торкнулися міжнародної ситуації, зокрема подій на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки. Кльокнер наголосила, що ці події не вплинуть на підтримку України з боку Німеччини.

"У той час як світ дивиться в напрямку Ірану, ми, німці, дивимося в бік України, ми вас не забуваємо. І тому я дуже свідомо поїхала сюди цього разу для того, щоб чітко сказати, що на п'ятому році загарбницької війни, у якій ви перебуваєте, ми не втомлюємося. І ми знаємо, що це не лише боротьба України. Мова про більше — про територіальну цілісність, про самовизначення, про демократію. І ми також знаємо: і Німеччина, і інші європейські країни теж на прицілі в Росії", — сказала вона.

Під час зустрічі також обговорили підготовку до наступної зустрічі делегацій України, США та Росії, яку довелося відкласти через події навколо Ірану. Значну увагу приділили і європейським питанням — вступу України до Євросоюзу, розблокуванню 20-го пакета санкцій та реалізації домовленості про виділення Україні 90 млрд євро на найближчі два роки.

"Німеччина зробила, я думаю, один із найсильніших внесків у те політичне рішення, яке було в кінці минулого року щодо виділення 90 мільярдів на посилення України в боротьбі за незалежність. Дякуємо", — наголосив Зеленський.

Візит Юлії Кльокнер до Києва

У середу, 11 березня, президентка Бундестагу прибула до України з першим офіційним візитом після обрання. У Києві на залізничному вокзалі її зустрів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Під час візиту Кльокнер виступила у Верховній Раді. Це став перший виступ представника Німеччини перед українським парламентом. У своїй промові вона наголосила, що Німеччина продовжить підтримувати Україну. Крім того, Кльокнер підкреслила, що президент Росії Володимир Путін демонструє зневагу до свободи й демократії, тоді як Україна бореться за людську гідність і політичну свободу.