Україна отримала від Німеччини ракети для Patriot - заява Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала від Німеччини нові ракети. Йдеться про РАС-3, які використовуються в системах ППО Patriot.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на коментар президента, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

За словами Зеленського, про ці ракети для системи ППО Україна домовилася на останньому засіданні "Рамштайну", яке відбулося 12 лютого у Брюсселі.

"На останньому "Рамштайні" була домовленість від партнерів, що ми отримаємо приблизно ту кількість ракет, про яку ви говорите (мова про 35 ракет) для систем Patriot, саме PAC-3", — сказав президент.

Також президент додав, що поставки зброї надійшли від кількох країн. За його словами, час від часу наша країна домовляється з партнерами про такі пакети підтримки.

"Це один із пакетів протиповітряної оборони, про який час від часу Україна домовляється з партнерами", — заявив глава держави.

Що відомо про ракети РАС-3 для ППО

Ракети PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3) — це високоефективні протиракетні перехоплювачі США, що використовуються в системах ППО Patriot для знищення балістичних, крилатих ракет та літаків. Вони є критично важливими для України.

Попри високу вартість (близько 4 млн дол. за ракету), ці ракети є ключовими для захисту від сучасних російських ракетних загроз.

Нагадаємо, у четверті роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну, 24 лютого, Володимир Зеленський повідомив про те, до України прибув великий пакет допомоги від партнерів. За його словами, тоді українським військовим передали ракети РАС-2 та РАС-3.

Як відомо, на початку цього року Україна отримала додаткові системи Patriot завдяки домовленостям з Німеччиною.