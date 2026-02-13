Рамштайн-2026 — партнери оголосили 38 млрд доларів допомоги Україні

Засідання "Рамштайн". Фото: t.me/zedigital

Міністр оборони Михайло Федоров розповів про підсумки засідання "Рамштайну". За його словами, партнери оголосили для України нову допомогу. Загалом для дронів, протиповітряної оборони та ракет до Patriot спрямують 38 мільярдів доларів.

Про це Михайло Федоров повідомив у Telegram у пʼятницю, 13 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Нова допомога Україні за підсумками "Рамштайну"

Партнери підтвердили один із найбільших бюджетів для підтримки України — 38 мільярдів доларів на цей рік.

"Понад 6 млрд доларів у конкретних пакетах допомоги, включно з більш як 2,5 млрд доларів на українські дрони, понад 500 млн доларів на PURL, 2 млрд доларів на ППО, а також кошти на артилерійські боєприпаси, підготовку, морські спроможності й інші напрями", — розповів Федоров.

Міністр оборони України Михайло Федоров. Фото: t.me/zedigital

Також домовилися з європейськими партнерами про термінову поставку ракет до Patriot зі своїх складів. Міністр зауважив, що кількість фіналізують після кінцевого погодження керівництвами відповідних країн.

Допомога для України:

Велика Британія виділяє 500 мільйонів фунтів на ППО та робить внесок у розмірі 150 мільйонів фунтів на програму PURL. Загалом країна надає 3 мільярди фунтів на військову допомогу Україні цього року;

Німеччина спрямовує щонайменше 1 млрд євро на закупівлю дронів для України, фінансування проєкту "купола" ППО над містами та створення дроново-штурмових підрозділів у межах свого 11,5 млрд євро пакета допомоги;

Норвегія виділяє 7 мільярдів доларів цього року, з яких 1,4 мільярда доларів на дрони, 700 мільйонів доларів на ППО, 200 мільйонів доларів на артилерію та 125 мільйонів доларів на ініціативу PURL;

Нідерланди пообіцяли виділити щонайменше 0,25% ВВП на оборону України у 2026 році та надати 90 млн євро на PURL;

Бельгія виділить 1 мільярд євро на військову допомогу цього року;

Швеція анонсувала новий пакет допомоги на 1,2 мільярда євро та внесок 100 мільйонів євро на PURL. Загалом країна цього року виділяє 3,7 мільярда євро;

Данія повідомила про збільшення військової допомоги Україні на 425 млн доларів, довівши загальний обсяг до 2 млрд доларів у 2026 році;

Іспанія виділяє 1,2 мільярда доларів цього року;

Канада оголосила про виділення 50 мільйонів доларів на "данську модель" та 45 мільйонів доларів на медичну підтримку;

Ісландія виділяє 8 млн доларів на ініціативу PURL і 2,4 млн доларів на озброєння через NSATU trust fund;

Литва надасть 265 мільйонів доларів цього року;

Латвія оголосила про виділення щонайменше 0,25% ВВП на підтримку України;

Естонія спрямує щонайменше 0,25% власного ВВП на посилення української оборони;

Австралія анонсувала новий внесок на PURL;

Португалія планує внески у PURL та "чеську ініціативу", а також передасть бронетехніку й дрони в рамках програми SAFE;

Туреччина посилить ППО своїм внеском;

Словенія анонсувала новий пакет допомоги у розмірі 5 мільйонів доларів.

На засідання "Рамштайн" Україна вперше представила партнерам оборонні цілі на рік, погоджені президентом Володимиром Зеленським та воїнами.

"Ми прийшли із чітким планом та конкретними рішеннями, які плануємо реалізувати разом з нашими партнерами. Вдячний кожній країні, яка є частиною формату "Рамштайн". Дякую за нові сильні внески в нашу оборону", — додав Федоров.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Допис Федорова. Фото: скриншот

Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, Нідерланди забезпечать навчання українських пілотів F‑16. Країна передасть спеціальні симулятори.

Раніше глава Міноборони Великої Британії Джон Гілі оголосили про виділення Україні пів мільярда фунтів стерлінгів.