Головна Новини дня Британія надасть Україні додаткову допомогу на посилення ППО

Британія надасть Україні додаткову допомогу на посилення ППО

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 10:39
Велика Британія виділяє Україні пів мільярда фунтів на ППО
Джон Гілі. Фото: REUTERS/Dilara Senkaya

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі повідомив про виділення Україні додаткових коштів. Йдеться про пів мільярда фунтів стерлінгів (681,4 мільйона доларів). Гроші спрямують на посилення протиповітряної оборони.

Про це повідомив кореспондент "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву Джона Гілі перед зустріччю міністрів оборони НАТО у Брюсселі, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Допомога Україні від Великої Британії

"Сьогодні в другій половині дня я підтверджу, що Велика Британія надає Україні додаткові пів мільярда фунтів стерлінгів на термінову протиповітряну оборону", — зазначив Гілі.

За його словами, Британія виступає силою добра у світі, будуючи нову угоду про європейську безпеку в межах НАТО.

Міністр заявив, що пишається лідерством Великої Британії та відданістю союзникам.

"Ми будемо підтримувати вас. Ми будемо захищати вас. Ми будемо боротися разом з вами в цій новій ері загроз і жорсткої сили", — каже він.

Нагадаємо, Швейцарія надасть Україні пакет енергетичної підтримки на понад 35 мільйонів доларів.

Крім того, в Європарламенті підтримали надання Україні кредиту у розмірі 90 мільярдів євро.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
