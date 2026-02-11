Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Швейцарія виділить 35 млн дол. на енергетичну допомогу Україні

Швейцарія виділить 35 млн дол. на енергетичну допомогу Україні

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 17:13
Швейцарія передасть Україні енергетичну допомогу — про що йдеться
Жак Гербер і Юлія Свириденко. Фото: me.gov.ua

Федеральна рада Швейцарії 11 лютого затвердила пакет енергетичної допомоги Україні на суму до 32 млн швейцарських франків — це понад 35 млн доларів США. Постачання обладнання розпочнеться вже найближчими тижнями.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву уряду Швейцарії.

Реклама
Читайте також:

Україна отримає енергетичну допомогу від Швейцарії

Як повідомляється, допомога надається на запит українського уряду. Кошти спрямують на закупівлю, постачання та встановлення 18 електромодулів, що працюють на природному газі, а також необхідного допоміжного обладнання й витратних матеріалів.

Електромодулі підключать до систем централізованого теплопостачання у чотирьох великих містах, які найбільше постраждали від енергетичної кризи. Це дозволить посилити стабільність теплопостачання в умовах пошкодженої інфраструктури.

Окрім цього, швейцарські компанії передадуть Україні близько 80 дизельних генераторів різної потужності. Частину обладнання отримає Міністерство розвитку громад та територій України для подальшого розподілу за пріоритетністю. Додаткові генератори та мобільні обігрівачі передадуть Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Постачання здійснюватиметься під керівництвом делегата Федеральної ради Швейцарії з питань України.

Гуманітарна енергетична надзвичайна допомога від швейцарського приватного сектору є частиною програми співробітництва Швейцарії з Україною на 2025-2028 роки. Загалом із лютого 2022 року Швейцарія виділила 900 млн швейцарських франків на міжнародну співпрацю в Україні та сусідніх державах.

Нагадаємо, Молдова надасть Україні енергетичну підтримку на 700 тисяч євро.

А також раніше повідомлялося, що Ватикан передав Україні генератори та гуманітарну допомогу.

Швейцарія Україна сфера енергетики допомога енергетика
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації