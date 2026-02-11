Швейцарія передасть Україні енергетичну допомогу — про що йдеться

Жак Гербер і Юлія Свириденко. Фото: me.gov.ua

Федеральна рада Швейцарії 11 лютого затвердила пакет енергетичної допомоги Україні на суму до 32 млн швейцарських франків — це понад 35 млн доларів США. Постачання обладнання розпочнеться вже найближчими тижнями.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву уряду Швейцарії.

Україна отримає енергетичну допомогу від Швейцарії

Як повідомляється, допомога надається на запит українського уряду. Кошти спрямують на закупівлю, постачання та встановлення 18 електромодулів, що працюють на природному газі, а також необхідного допоміжного обладнання й витратних матеріалів.

Електромодулі підключать до систем централізованого теплопостачання у чотирьох великих містах, які найбільше постраждали від енергетичної кризи. Це дозволить посилити стабільність теплопостачання в умовах пошкодженої інфраструктури.

Окрім цього, швейцарські компанії передадуть Україні близько 80 дизельних генераторів різної потужності. Частину обладнання отримає Міністерство розвитку громад та територій України для подальшого розподілу за пріоритетністю. Додаткові генератори та мобільні обігрівачі передадуть Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Постачання здійснюватиметься під керівництвом делегата Федеральної ради Швейцарії з питань України.

Гуманітарна енергетична надзвичайна допомога від швейцарського приватного сектору є частиною програми співробітництва Швейцарії з Україною на 2025-2028 роки. Загалом із лютого 2022 року Швейцарія виділила 900 млн швейцарських франків на міжнародну співпрацю в Україні та сусідніх державах.

Нагадаємо, Молдова надасть Україні енергетичну підтримку на 700 тисяч євро.

А також раніше повідомлялося, що Ватикан передав Україні генератори та гуманітарну допомогу.