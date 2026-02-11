Швейцария передаст Украине энергетическую помощь — о чем идет речь

Жак Гербер и Юлия Свириденко. Фото: me.gov.ua

Федеральный совет Швейцарии 11 февраля утвердил пакет энергетической помощи Украине на сумму до 32 млн швейцарских франков — это более 35 млн долларов США. Поставка оборудования начнется уже в ближайшие недели.

Об этом сообщается со ссылкой на заявление правительства Швейцарии.

Украина получит энергетическую помощь от Швейцарии

Как сообщается, помощь предоставляется по запросу украинского правительства. Средства направят на закупку, поставку и установку 18 электромодулей, работающих на природном газе, а также необходимого вспомогательного оборудования и расходных материалов.

Электромодули подключат к системам централизованного теплоснабжения в четырех крупных городах, наиболее пострадавших от энергетического кризиса. Это позволит усилить стабильность теплоснабжения в условиях поврежденной инфраструктуры.

Кроме этого, швейцарские компании передадут Украине около 80 дизельных генераторов различной мощности. Часть оборудования получит Министерство развития общин и территорий Украины для дальнейшего распределения по приоритетности. Дополнительные генераторы и мобильные обогреватели передадут Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Поставка будет осуществляться под руководством делегата Федерального совета Швейцарии по вопросам Украины.

Гуманитарная энергетическая чрезвычайная помощь от швейцарского частного сектора является частью программы сотрудничества Швейцарии с Украиной на 2025-2028 годы. Всего с февраля 2022 года Швейцария выделила 900 млн швейцарских франков на международное сотрудничество в Украине и соседних государствах.

Напомним, Молдова предоставит Украине энергетическую поддержку на 700 тысяч евро.

А также ранее сообщалось, что Ватикан передал Украине генераторы и гуманитарную помощь.