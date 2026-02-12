Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Британия предоставит Украине дополнительную помощь на усиление ПВО

Британия предоставит Украине дополнительную помощь на усиление ПВО

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 10:39
Великобритания выделяет Украине полмиллиарда фунтов на ПВО
Джон Гили. Фото: REUTERS/Dilara Senkaya

Министр обороны Великобритании Джон Гили сообщил о выделении Украине дополнительных средств. Речь идет о полумиллиарде фунтов стерлингов (681,4 миллиона долларов). Деньги направят на усиление противовоздушной обороны.

Об этом сообщил корреспондент "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление Джона Гили перед встречей министров обороны НАТО в Брюсселе, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Помощь Украине от Великобритании

"Сегодня во второй половине дня я подтвержу, что Великобритания предоставляет Украине дополнительные полмиллиарда фунтов стерлингов на срочную противовоздушную оборону", — отметил Гили.

По его словам, Великобритания выступает силой добра в мире, строя новое соглашение о европейской безопасности в рамках НАТО.

Министр заявил, что гордится лидерством Великобритании и преданностью союзникам.

"Мы будем поддерживать вас. Мы будем защищать вас. Мы будем бороться вместе с вами в этой новой эре угроз и жесткой силы", — говорит он.

Напомним, Швейцария предоставит Украине пакет энергетической поддержки на более 35 миллионов долларов.

Кроме того, в Европарламенте поддержали предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро.

Великобритания война Украина ПВО помощь
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации