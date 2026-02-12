Великобритания выделяет Украине полмиллиарда фунтов на ПВО

Джон Гили. Фото: REUTERS/Dilara Senkaya

Министр обороны Великобритании Джон Гили сообщил о выделении Украине дополнительных средств. Речь идет о полумиллиарде фунтов стерлингов (681,4 миллиона долларов). Деньги направят на усиление противовоздушной обороны.

Об этом сообщил корреспондент "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление Джона Гили перед встречей министров обороны НАТО в Брюсселе, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Помощь Украине от Великобритании

"Сегодня во второй половине дня я подтвержу, что Великобритания предоставляет Украине дополнительные полмиллиарда фунтов стерлингов на срочную противовоздушную оборону", — отметил Гили.

По его словам, Великобритания выступает силой добра в мире, строя новое соглашение о европейской безопасности в рамках НАТО.

Министр заявил, что гордится лидерством Великобритании и преданностью союзникам.

"Мы будем поддерживать вас. Мы будем защищать вас. Мы будем бороться вместе с вами в этой новой эре угроз и жесткой силы", — говорит он.

Напомним, Швейцария предоставит Украине пакет энергетической поддержки на более 35 миллионов долларов.

Кроме того, в Европарламенте поддержали предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро.