Главная Новости дня Заседание Рамштайн — партнеры объявили новую помощь Украине

Заседание Рамштайн — партнеры объявили новую помощь Украине

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 09:54
Рамштайн-2026 — партнеры объявили о 38 млрд долларов помощи Украине
Заседание "Рамштайн". Фото: t.me/zedigital

Министр обороны Михаил Федоров рассказал об итогах заседания "Рамштайн". По его словам, партнеры объявили для Украины новую помощь. В целом для дронов, противовоздушной обороны и ракет к Patriot направят 38 миллиардов долларов.

Об этом Михаил Федоров сообщил в Telegram в пятницу, 13 февраля, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Новая помощь Украине по итогам "Рамштайна"

Партнеры подтвердили один из крупнейших бюджетов для поддержки Украины — 38 миллиардов долларов на этот год.

"Более 6 млрд долларов в конкретных пакетах помощи, включая более 2,5 млрд долларов на украинские дроны, более 500 млн долларов на PURL, 2 млрд долларов на ПВО, а также средства на артиллерийские боеприпасы, подготовку, морские способности и другие направления", — рассказал Федоров.

Михайло Федоров
Министр обороны Украины Михаил Федоров. Фото: t.me/zedigital

Также договорились с европейскими партнерами о срочной поставке ракет к Patriot со своих складов. Министр отметил, что количество финализируют после конечного согласования руководствами соответствующих стран.

Помощь для Украины:

  • Великобритания выделяет 500 миллионов фунтов на ПВО и делает вклад в размере 150 миллионов фунтов на программу PURL. В целом страна предоставляет 3 миллиарда фунтов на военную помощь Украине в этом году;
  • Германия направляет не менее 1 млрд евро на закупку дронов для Украины, финансирование проекта "купола" ПВО над городами и создание дроново-штурмовых подразделений в рамках своего 11,5 млрд евро пакета помощи;
  • Норвегия выделяет 7 миллиардов долларов в этом году, из которых 1,4 миллиарда долларов на дроны, 700 миллионов долларов на ПВО, 200 миллионов долларов на артиллерию и 125 миллионов долларов на инициативу PURL;
  • Нидерланды пообещали выделить не менее 0,25% ВВП на оборону Украины в 2026 году и предоставить 90 млн евро на PURL;
  • Бельгия выделит 1 миллиард евро на военную помощь в этом году;
  • Швеция анонсировала новый пакет помощи на 1,2 миллиарда евро и вклад 100 миллионов евро на PURL. В целом страна в этом году выделяет 3,7 миллиарда евро;
  • Дания сообщила об увеличении военной помощи Украине на 425 млн долларов, доведя общий объем до 2 млрд долларов в 2026 году;
  • Испания выделяет 1,2 миллиарда долларов в этом году;
  • Канада объявила о выделении 50 миллионов долларов на "датскую модель" и 45 миллионов долларов на медицинскую поддержку;
  • Исландия выделяет 8 млн долларов на инициативу PURL и 2,4 млн долларов на вооружение через NSATU trust fund;
  • Литва предоставит 265 миллионов долларов в этом году;
  • Латвия объявила о выделении не менее 0,25% ВВП на поддержку Украины;
  • Эстония направит не менее 0,25% собственного ВВП на усиление украинской обороны;
  • Австралия анонсировала новый взнос на PURL;
  • Португалия планирует взносы в PURL и "чешскую инициативу", а также передаст бронетехнику и дроны в рамках программы SAFE;
  • Турция усилит ПВО своим вкладом;
  • Словения анонсировала новый пакет помощи в размере 5 миллионов долларов.

На заседании "Рамштайн" Украина впервые представила партнерам оборонные цели на год, согласованные президентом Владимиром Зеленским и воинами.

"Мы пришли с четким планом и конкретными решениями, которые планируем реализовать вместе с нашими партнерами. Благодарен каждой стране, которая является частью формата "Рамштайн". Спасибо за новые сильные взносы в нашу оборону", — добавил Федоров.

Пост Федорова. Фото: скриншот
Пост Федорова. Фото: скриншот
Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, Нидерланды обеспечат обучение украинских пилотов F-16. Страна передаст специальные симуляторы.

Ранее глава Минобороны Великобритании Джон Гили объявили о выделении Украине полмиллиарда фунтов стерлингов.

Михаил Федоров война военная помощь Украина Рамштайн
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
