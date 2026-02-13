Рамштайн-2026 — партнеры объявили о 38 млрд долларов помощи Украине

Заседание "Рамштайн". Фото: t.me/zedigital

Министр обороны Михаил Федоров рассказал об итогах заседания "Рамштайн". По его словам, партнеры объявили для Украины новую помощь. В целом для дронов, противовоздушной обороны и ракет к Patriot направят 38 миллиардов долларов.

в пятницу, 13 февраля

Новая помощь Украине по итогам "Рамштайна"

Партнеры подтвердили один из крупнейших бюджетов для поддержки Украины — 38 миллиардов долларов на этот год.

"Более 6 млрд долларов в конкретных пакетах помощи, включая более 2,5 млрд долларов на украинские дроны, более 500 млн долларов на PURL, 2 млрд долларов на ПВО, а также средства на артиллерийские боеприпасы, подготовку, морские способности и другие направления", — рассказал Федоров.

Министр обороны Украины Михаил Федоров.

Также договорились с европейскими партнерами о срочной поставке ракет к Patriot со своих складов. Министр отметил, что количество финализируют после конечного согласования руководствами соответствующих стран.

Помощь для Украины:

Великобритания выделяет 500 миллионов фунтов на ПВО и делает вклад в размере 150 миллионов фунтов на программу PURL. В целом страна предоставляет 3 миллиарда фунтов на военную помощь Украине в этом году;

Германия направляет не менее 1 млрд евро на закупку дронов для Украины, финансирование проекта "купола" ПВО над городами и создание дроново-штурмовых подразделений в рамках своего 11,5 млрд евро пакета помощи;

Норвегия выделяет 7 миллиардов долларов в этом году, из которых 1,4 миллиарда долларов на дроны, 700 миллионов долларов на ПВО, 200 миллионов долларов на артиллерию и 125 миллионов долларов на инициативу PURL;

Нидерланды пообещали выделить не менее 0,25% ВВП на оборону Украины в 2026 году и предоставить 90 млн евро на PURL;

Бельгия выделит 1 миллиард евро на военную помощь в этом году;

Швеция анонсировала новый пакет помощи на 1,2 миллиарда евро и вклад 100 миллионов евро на PURL. В целом страна в этом году выделяет 3,7 миллиарда евро;

Дания сообщила об увеличении военной помощи Украине на 425 млн долларов, доведя общий объем до 2 млрд долларов в 2026 году;

Испания выделяет 1,2 миллиарда долларов в этом году;

Канада объявила о выделении 50 миллионов долларов на "датскую модель" и 45 миллионов долларов на медицинскую поддержку;

Исландия выделяет 8 млн долларов на инициативу PURL и 2,4 млн долларов на вооружение через NSATU trust fund;

Литва предоставит 265 миллионов долларов в этом году;

Латвия объявила о выделении не менее 0,25% ВВП на поддержку Украины;

Эстония направит не менее 0,25% собственного ВВП на усиление украинской обороны;

Австралия анонсировала новый взнос на PURL;

Португалия планирует взносы в PURL и "чешскую инициативу", а также передаст бронетехнику и дроны в рамках программы SAFE;

Турция усилит ПВО своим вкладом;

Словения анонсировала новый пакет помощи в размере 5 миллионов долларов.

На заседании "Рамштайн" Украина впервые представила партнерам оборонные цели на год, согласованные президентом Владимиром Зеленским и воинами.

"Мы пришли с четким планом и конкретными решениями, которые планируем реализовать вместе с нашими партнерами. Благодарен каждой стране, которая является частью формата "Рамштайн". Спасибо за новые сильные взносы в нашу оборону", — добавил Федоров.

Пост Федорова. Фото: скриншот

Пост Федорова. Фото: скриншот

Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, Нидерланды обеспечат обучение украинских пилотов F-16. Страна передаст специальные симуляторы.

Ранее глава Минобороны Великобритании Джон Гили объявили о выделении Украине полмиллиарда фунтов стерлингов.