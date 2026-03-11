Видео
Україна
Главная Новости дня Зеленский заявил, что Украина получила от Германии ракеты PAC-3

Зеленский заявил, что Украина получила от Германии ракеты PAC-3

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 18:15
Зеленский рассказала о ракетах, которые получила Украина от Германии
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получила от Германии новые ракеты. Речь идет о РАС-3, которые используются в системах ПВО Patriot.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на комментарий президента, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

По словам Зеленского, об этих ракетах для системы ПВО Украина договорилась на последнем заседании "Рамштайна", которое состоялось 12 февраля в Брюсселе.

"На последнем "Рамштайне" была договоренность от партнеров, что мы получим примерно то количество ракет, о котором вы говорите (речь о 35 ракетах) для систем Patriot, именно PAC-3", — сказал президент.

Также президент добавил, что поставки оружия поступили от нескольких стран. По его словам, время от времени наша страна договаривается с партнерами о таких пакетах поддержки.

"Это один из пакетов противовоздушной обороны, о котором время от времени Украина договаривается с партнерами", — заявил глава государства.

Что известно о ракетах РАС-3 для ПВО

Ракеты PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3) — это высокоэффективные противоракетные перехватчики США, используемые в системах ПВО Patriot для уничтожения баллистических, крылатых ракет и самолетов. Они являются критически важными для Украины.

Несмотря на высокую стоимость (около 4 млн долл. за ракету), эти ракеты являются ключевыми для защиты от современных российских ракетных угроз.

Напомним, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, 24 февраля, Владимир Зеленский сообщил о том, что в Украину прибыл большой пакет помощи от партнеров. По его словам, тогда украинским военным передали ракеты РАС-2 и РАС-3.

Как известно, в начале этого года Украина получила дополнительные системы Patriot благодаря договоренностям с Германией.

Владимир Зеленский Германия оружие Украина ракеты
Юлия Леськова - Выпускающий редактор
Автор:
Юлия Леськова
