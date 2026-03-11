Зеленский рассказала о ракетах, которые получила Украина от Германии

Зеленский заявил, что Украина получила от Германии ракеты PAC-3
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получила от Германии новые ракеты. Речь идет о РАС-3, которые используются в системах ПВО Patriot.
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на комментарий президента, передает Новини.LIVE.
По словам Зеленского, об этих ракетах для системы ПВО Украина договорилась на последнем заседании "Рамштайна", которое состоялось 12 февраля в Брюсселе.
"На последнем "Рамштайне" была договоренность от партнеров, что мы получим примерно то количество ракет, о котором вы говорите (речь о 35 ракетах) для систем Patriot, именно PAC-3", — сказал президент.
Также президент добавил, что поставки оружия поступили от нескольких стран. По его словам, время от времени наша страна договаривается с партнерами о таких пакетах поддержки.
"Это один из пакетов противовоздушной обороны, о котором время от времени Украина договаривается с партнерами", — заявил глава государства.
Что известно о ракетах РАС-3 для ПВО
Ракеты PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3) — это высокоэффективные противоракетные перехватчики США, используемые в системах ПВО Patriot для уничтожения баллистических, крылатых ракет и самолетов. Они являются критически важными для Украины.
Несмотря на высокую стоимость (около 4 млн долл. за ракету), эти ракеты являются ключевыми для защиты от современных российских ракетных угроз.
Напомним, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, 24 февраля, Владимир Зеленский сообщил о том, что в Украину прибыл большой пакет помощи от партнеров. По его словам, тогда украинским военным передали ракеты РАС-2 и РАС-3.
Как известно, в начале этого года Украина получила дополнительные системы Patriot благодаря договоренностям с Германией.
