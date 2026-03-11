До України приїхала президентка Бундестагу Юлія Кльокнер

Президентка Бундестагу Юлія Кльокнер у Києві 11 березня 2026 року. Фото: Ruslan Stefanchuk/Facebook

У середу, 11 березня, до України приїхала президентка Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина Юлія Кльокнер. У Києві на вокзалі її зустрів голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на повідомлення Руслана Стефанчука.

Юлія Кльокнер та Руслан Стефанчук на вокзалі у Києві 11 березня 2026 року. Фото: Ruslan Stefanchuk/Facebook

Президентка Бундестагу приїхала до України 11 березня

Сьогодні, 11 березня, уперше після обрання до Києва на запрошення голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука прибула президентка Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина Юлія Кльокнер.

Стефанчук зазначив, що цей візит є чітким політичним сигналом солідарності з Україною та підтримки на найвищому парламентському рівні.

"У час, коли Росія продовжує війну проти нашої держави, присутність керівництва німецького парламенту в Києві має особливу вагу", — наголосив очільник ВРУ.

Скриншот повідомлення Руслана Стефанчука/Facebook

Нагадаємо, що 2 березня президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Сторони обговорили ситуацію в Україні. Крім того, йшлося про контакти з іншими лідерами.

Раніше глава держави повідомляв, що Україна разом з Німеччиною працюватиме над посиленням спільного виробництва зброї. Вже є перші вагомі результати щодо виробництва дронів.

Також Зеленський заявляв про те, що Німеччина сплачує у програму PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) більше всіх. За його словами, загалом п'ять країн фінансують програму PURL більше, ніж інші разом узяті.