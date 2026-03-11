До України приїхала президентка Бундестагу Юлія Кльокнер

Відео
Головна Новини дня До Києва прибула президентка Бундестагу

До Києва прибула президентка Бундестагу

Дата публікації: 11 березня 2026 08:51
Президентка Бундестагу Юлія Кльокнер у Києві 11 березня 2026 року. Фото: Ruslan Stefanchuk/Facebook

У середу, 11 березня, до України приїхала президентка Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина Юлія Кльокнер. У Києві на вокзалі її зустрів голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на повідомлення Руслана Стефанчука.

Юлія Кльокнер та Руслан Стефанчук на вокзалі у Києві 11 березня 2026 року. Фото: Ruslan Stefanchuk/Facebook

Сьогодні, 11 березня, уперше після обрання до Києва на запрошення голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука прибула президентка Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина Юлія Кльокнер.

Стефанчук зазначив, що цей візит є чітким політичним сигналом солідарності з Україною та підтримки на найвищому парламентському рівні.

"У час, коли Росія продовжує війну проти нашої держави, присутність керівництва німецького парламенту в Києві має особливу вагу", — наголосив очільник ВРУ.

Скриншот повідомлення Руслана Стефанчука/Facebook

Нагадаємо, що 2 березня президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Сторони обговорили ситуацію в Україні. Крім того, йшлося про контакти з іншими лідерами.

Раніше глава держави повідомляв, що Україна разом з Німеччиною працюватиме над посиленням спільного виробництва зброї. Вже є перші вагомі результати щодо виробництва дронів.

Також Зеленський заявляв про те, що Німеччина сплачує у програму PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) більше всіх. За його словами, загалом п'ять країн фінансують програму PURL більше, ніж інші разом узяті.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
