Україна
Головна Новини дня Зеленський зустрівся із президенткою Бундестагу — деталі розмови

Зеленський зустрівся із президенткою Бундестагу — деталі розмови

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 16:31
Зеленський поговорив із президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер
Володимир Зеленський та Юлія Кльокнер. Фото: ОПУ

У понеділок, 15 грудня, президент України Володимир Зеленський зустрівся із президенткою Бундестагу Німеччини Юлією Кльокнер. Сторони обговорили механізми, які дадуть змогу використати заморожені російські активи на користь України.

Про це глава держави написав у Telegram.



Зустріч Зеленського із главою Бундестагу — деталі

Під час зустрічі Володимир Зеленський подякував Юлії Кльокнер і всьому Бундестагу за виділення 11,5 млрд євро на оборонну допомогу Україні наступного року.

Одна з ключових тем зустрічі — обговорення механізмів, які дадуть змогу використати заморожені російські активи на користь України, та відповідні процедури.

Президент наголосив, що Україна цінує лідерство Німеччини в цьому питанні.

Окремо йшлося про координацію зусиль з американськими та європейськими партнерами щодо закінчення війни, встановлення достойного миру та гарантування безпеки.

Зеленський зустрівся із президенткою Бундестагу
Скриншот повідомлення Зеленського/Telegram

Нагадаємо, що також сьогодні Зеленський зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Згодом стало відомо, які теми обговорювали Зеленський та Штайнмаєр під час зустрічі в Берліні.

Володимир Зеленський Німеччина переговори Берлін війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
