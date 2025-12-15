Зеленський поговорив із президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер

Зеленський зустрівся із президенткою Бундестагу — деталі розмови
У понеділок, 15 грудня, президент України Володимир Зеленський зустрівся із президенткою Бундестагу Німеччини Юлією Кльокнер. Сторони обговорили механізми, які дадуть змогу використати заморожені російські активи на користь України.
Про це глава держави написав у Telegram.
Зустріч Зеленського із главою Бундестагу — деталі
Під час зустрічі Володимир Зеленський подякував Юлії Кльокнер і всьому Бундестагу за виділення 11,5 млрд євро на оборонну допомогу Україні наступного року.
Одна з ключових тем зустрічі — обговорення механізмів, які дадуть змогу використати заморожені російські активи на користь України, та відповідні процедури.
Президент наголосив, що Україна цінує лідерство Німеччини в цьому питанні.
Окремо йшлося про координацію зусиль з американськими та європейськими партнерами щодо закінчення війни, встановлення достойного миру та гарантування безпеки.
