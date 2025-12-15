Зеленський поговорив із президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер

Володимир Зеленський та Юлія Кльокнер. Фото: ОПУ

У понеділок, 15 грудня, президент України Володимир Зеленський зустрівся із президенткою Бундестагу Німеччини Юлією Кльокнер. Сторони обговорили механізми, які дадуть змогу використати заморожені російські активи на користь України.

Про це глава держави написав у Telegram.

Зустріч Зеленського із главою Бундестагу — деталі

Під час зустрічі Володимир Зеленський подякував Юлії Кльокнер і всьому Бундестагу за виділення 11,5 млрд євро на оборонну допомогу Україні наступного року.

Одна з ключових тем зустрічі — обговорення механізмів, які дадуть змогу використати заморожені російські активи на користь України, та відповідні процедури.

Президент наголосив, що Україна цінує лідерство Німеччини в цьому питанні.

Окремо йшлося про координацію зусиль з американськими та європейськими партнерами щодо закінчення війни, встановлення достойного миру та гарантування безпеки.

Скриншот повідомлення Зеленського/Telegram

Нагадаємо, що також сьогодні Зеленський зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Згодом стало відомо, які теми обговорювали Зеленський та Штайнмаєр під час зустрічі в Берліні.