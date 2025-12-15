Зеленський зустрівся зі Штайнмаєром — перші деталі

Володимир Зеленський та Франк-Вальтер Штайнмаєр. Фото: Clemens Bilan /Pool via REUTERS

Президент України Володимир Зеленський 15 грудня приїхав на зустріч з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Український лідер також має низку інших важливих переговорів.

Про це повідомили джерела Новини.LIVE в Офісі президента.

Зустріч Зеленського зі Штайнмаєром

Відомо, що Зеленський провів зустріч зі Штайнмаєром в замку Бельвю в Берліні. Лідери провели розмову віч-на-віч.

Володимир Зеленський та Франк-Вальтер Штайнмаєр. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Згодом у президента України запланована зустріч з президенткою Бундестагу Клекнер. Також глава держави має відвідати німецько-український економічний форум разом з канцлером Німеччини Мерцом.

Нагадаємо, сьогодні у Берліні завершився другий раунд перемовин між Україною та США. Розмова тривала близько двох годин.

Також ми писали, що Зеленський планує зустрітися з низкою лідерів у Берліні. Зокрема, він поговорить з лідерами країн ЄС.