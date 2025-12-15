Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський планує зустрітися з низкою лідерів у Берліні

Зеленський планує зустрітися з низкою лідерів у Берліні

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 11:24
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Фінляндії та Німеччини у Берліні
Президент України Володимир Зеленський тисне руку. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 15 грудня, проводить зустріч із президентом Фінляндії Александром Стуббом у Берліні. Окрім того, глава держави має в планах іще кілька важливих переговорів та зустрічей.

Про це повідомляють джерела Новини.LIVE в Офісі президента.

Реклама
Читайте також:

Другий раунд переговорів у Берліні щодо мирного плану

Після цього глава держави планує зустрітися з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром, а також із президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер. Очікується, що переговори будуть присвячені мирному плану, питанням безпеки, подальшої підтримки України та європейської співпраці.

Крім того, Володимир Зеленський разом із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом візьме участь у церемонії закриття німецько-українського економічного форуму. Після завершення заходу запланована спільна пресконференція.

Увечері президент України також проведе низку зустрічей із лідерами країн Європейського Союзу, Великої Британії та НАТО, а також із керівництвом Європейської комісії та Європейської ради.

Нагадаємо, за інформацією джерел Новини.LIVE в ОП, о 12:00 за київським часом Україна та США мають розпочати другий раунд переговорів щодо рамкового мирного плану.

Також Володимир Зеленський дав оцінку оновленій версії мирного плану і висловився, що буде з Україною у разі провалу мирних переговорів

Крім того, Володимир Зеленський сказав за якої умови Україна може відмовитися від бажання вступити до НАТО

Володимир Зеленський переговори Берлін мирний план Фрідріх Мерц Александр Стубб
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації