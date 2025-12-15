Зеленський проведе зустрічі з лідерами Фінляндії та Німеччини у Берліні

Президент України Володимир Зеленський тисне руку. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 15 грудня, проводить зустріч із президентом Фінляндії Александром Стуббом у Берліні. Окрім того, глава держави має в планах іще кілька важливих переговорів та зустрічей.

Про це повідомляють джерела Новини.LIVE в Офісі президента.

Другий раунд переговорів у Берліні щодо мирного плану

Після цього глава держави планує зустрітися з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром, а також із президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер. Очікується, що переговори будуть присвячені мирному плану, питанням безпеки, подальшої підтримки України та європейської співпраці.

Крім того, Володимир Зеленський разом із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом візьме участь у церемонії закриття німецько-українського економічного форуму. Після завершення заходу запланована спільна пресконференція.

Увечері президент України також проведе низку зустрічей із лідерами країн Європейського Союзу, Великої Британії та НАТО, а також із керівництвом Європейської комісії та Європейської ради.

Нагадаємо, за інформацією джерел Новини.LIVE в ОП, о 12:00 за київським часом Україна та США мають розпочати другий раунд переговорів щодо рамкового мирного плану.

